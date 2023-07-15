Через несколько недель на Землю упадет спутник
Сообщения от Европейского космического агентства указывают на то, что в ближайшие недели на Землю упадет выведенный из эксплуатации спутник. Он имеет габариты, сравнимые с размером малолитражного автомобиля.
Об этом сообщает ЕКА.
Спутник упадет на Землю
В сообщении говорится, что у спутника Aeolus заканчивается топливо. На данный момент этот 1,3-тонный космический аппарат снижается со скоростью приблизительно 1 км в сутки.
В течение пяти лет спутник проводил время в космосе на орбите вокруг Земли на высоте 320 км. Aeolus был запущен с целью мониторинга ветровых паттернов в атмосфере, чтобы помочь в улучшении прогнозов погоды. Он оснащен лазером, разработка которого заняла 20 лет, и способен передавать данные практически в реальном времени, которые оказались настолько эффективными, что с 2020 года они используются ведущими метеорологическими центрами для составления прогнозов.
Согласно данным ЕКА, воздействие гравитации, взаимодействие со земной атмосферой и солнечная активность приводят к постепенному спуску спутника. Как только он достигнет высоты 280 км, в Германии, в центре управления полетами, будут проведены маневры для перехода на орбиту высотой 150 км, после чего спутник будет направлен в океан.
В то же время ЕКА подчеркивает, что определить точное время входа Aeolus в атмосферу является невозможным.
Напомним, что ученые сделали открытие, что перевернуло вверх ногами представление о возрасте поверхности Луны. Исследователи выяснили, что кратерный ландшафт спутника Земли сформировался гораздо раньше, чем предполагалось ранее.