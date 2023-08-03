SpaceX запустила перший супутник у серпні
Компанія Ілона Маска SpaceX успішно здійснила відправлення до космосу комунікаційного супутника Galaxy 37/Horizons-4 для Intelsat. Запуск відбувався біля мису Канаверал у Флориді.
Про це повідомляє пресслужба SpaceX у Twitter.
Запуск супутника Galaxy 37/Horizons-4
Повідомляється, що спочатку передбачалося, що запуск буде виконаний за допомогою ракети Ariane 6, але через постійні проблеми в її створенні Intelsat звернувся до команди Маска.
Liftoff! pic.twitter.com/GVP7zobtv3- SpaceX (@SpaceX) August 3, 2023
За інформацією Teslarati, супутник надаватиме покращені можливості зв'язку для північноамериканських телекомпаній.
Це перша місія SpaceX у серпні, але на найближчі тижні заплановано ще сім таких запусків.
Falcon 9 оплачує @Intelsat G-37 місію до орбіт від Florida pic.twitter.com/3iayvTMSge- SpaceX (@SpaceX) August 3, 2023
Нагадаємо, що повідомлення від Європейського космічного агентства вказують на те, що незабаром на Землю впаде супутник, що виведений з експлуатації. Він має габарити, які можна порівняти з розміром малолітражного автомобіля.