SpaceX запустила перший супутник у серпні

Запуск супутника SpaceX. Фото: SpaceX

Компанія Ілона Маска SpaceX успішно здійснила відправлення до космосу комунікаційного супутника Galaxy 37/Horizons-4 для Intelsat. Запуск відбувався біля мису Канаверал у Флориді.

Про це повідомляє пресслужба SpaceX у Twitter.

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Запуск супутника Galaxy 37/Horizons-4

Повідомляється, що спочатку передбачалося, що запуск буде виконаний за допомогою ракети Ariane 6, але через постійні проблеми в її створенні Intelsat звернувся до команди Маска.

За інформацією Teslarati, супутник надаватиме покращені можливості зв'язку для північноамериканських телекомпаній.

Це перша місія SpaceX у серпні, але на найближчі тижні заплановано ще сім таких запусків.

Falcon 9 оплачує @Intelsat G-37 місію до орбіт від Florida pic.twitter.com/3iayvTMSge - SpaceX (@SpaceX) August 3, 2023

Нагадаємо, що повідомлення від Європейського космічного агентства вказують на те, що незабаром на Землю впаде супутник, що виведений з експлуатації. Він має габарити, які можна порівняти з розміром малолітражного автомобіля.