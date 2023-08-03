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SpaceX запустила перший супутник у серпні

3 серпня 2023 13:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
SpaceX запустила перший супутник у серпні
Запуск супутника SpaceX. Фото: SpaceX
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Компанія Ілона Маска SpaceX успішно здійснила відправлення до космосу комунікаційного супутника Galaxy 37/Horizons-4 для Intelsat. Запуск відбувався біля мису Канаверал у Флориді.

Про це повідомляє пресслужба SpaceX у Twitter.

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Запуск супутника Galaxy 37/Horizons-4

Повідомляється, що спочатку передбачалося, що запуск буде виконаний за допомогою ракети Ariane 6, але через постійні проблеми в її створенні Intelsat звернувся до команди Маска.

За інформацією Teslarati, супутник надаватиме покращені можливості зв'язку для північноамериканських телекомпаній.

Це перша місія SpaceX у серпні, але на найближчі тижні заплановано ще сім таких запусків.

Нагадаємо, що повідомлення від Європейського космічного агентства вказують на те, що незабаром на Землю впаде супутник, що виведений з експлуатації. Він має габарити, які можна порівняти з розміром малолітражного автомобіля.

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