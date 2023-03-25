SpaceX запустила в космос новую партию интернет-спутников Starlink: видео запуска
Компания миллиардера Илона Маска SpaceX совершила очередной запуск ракеты Falcon 9 с 56 спутниками Starlink.
Об этом сообщает пресс-служба SpaceX в Twitter.
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Что известно
"Подтверждено развертывание 56 спутников Starlink", — говорится в сообщении.
Это уже 20 запуск этого года.
Falcon 9 счетов Starlink to orbit, completing our 20th launch of year pic.twitter.com/2aX0OURUtk— SpaceX (@SpaceX) 24 марта 2023
Liftoff! pic.twitter.com/QJUch6L6QQ— SpaceX (@SpaceX) 24 марта 2023
Отмечается, что ракета Falcon 9 стартовала с 40 стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.
"Первая ступень Falcon 9 приземлилась на беспилотник A Shortfall of Gravitas", — добавили в пресс-службе.
Falcon 9's first stage has landed on the Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/34f8zYCKbz— SpaceX (@SpaceX) 24 марта 2023
Напомним, в последний день февраля SpaceX представила новое поколение спутников Starlink V2 Mini. Вес каждого спутника Starlink V2 Mini составляет около 830 кг.
Фото: SpaceX