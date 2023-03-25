SpaceX запустила в космос новую партию интернет-спутников Starlink: видео запуска

Запуск ракеты

Компания миллиардера Илона Маска SpaceX совершила очередной запуск ракеты Falcon 9 с 56 спутниками Starlink.

Об этом сообщает пресс-служба SpaceX в Twitter.

Что известно

"Подтверждено развертывание 56 спутников Starlink", — говорится в сообщении.

Это уже 20 запуск этого года.

Falcon 9 счетов Starlink to orbit, completing our 20th launch of year pic.twitter.com/2aX0OURUtk — SpaceX (@SpaceX) 24 марта 2023

Отмечается, что ракета Falcon 9 стартовала с 40 стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

"Первая ступень Falcon 9 приземлилась на беспилотник A Shortfall of Gravitas", — добавили в пресс-службе.

Falcon 9's first stage has landed on the Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/34f8zYCKbz — SpaceX (@SpaceX) 24 марта 2023

Напомним, в последний день февраля SpaceX представила новое поколение спутников Starlink V2 Mini. Вес каждого спутника Starlink V2 Mini составляет около 830 кг.

Фото: SpaceX