SpaceX запустила у космос нову партію інтернет-супутників Starlink: відео запуску

Запуск ракети

Компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX здійснила черговий запуск ракети Falcon 9 з 56 супутниками Starlink.

Про це повідомляє пресслужба SpaceX у Twitter.

Що відомо

"Підтверджено розгортання 56 супутників Starlink", — йдеться у повідомленні.

Це вже 20-й запуск цього року.

Falcon 9 launches Starlink to orbit, completing our 20th launch of the year pic.twitter.com/2aX0OURUtk — SpaceX (@SpaceX) March 24, 2023

Зазначається, що ракета Falcon 9 стартувала з 40-го стартового комплексу бази американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.

"Перший ступінь Falcon 9 приземлився на безпілотник A Shortfall of Gravitas", — додали в пресслужбі.

Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/34f8zYCKbz — SpaceX (@SpaceX) March 24, 2023

Нагадаємо, в останній день лютого SpaceX представила нове покоління супутників Starlink V2 Mini. Вага кожного супутника Starlink V2 Mini становить приблизно 830 кг.

Фото: SpaceX