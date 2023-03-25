SpaceX запустила у космос нову партію інтернет-супутників Starlink: відео запуску
Компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX здійснила черговий запуск ракети Falcon 9 з 56 супутниками Starlink.
Про це повідомляє пресслужба SpaceX у Twitter.
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Що відомо
"Підтверджено розгортання 56 супутників Starlink", — йдеться у повідомленні.
Це вже 20-й запуск цього року.
Falcon 9 launches Starlink to orbit, completing our 20th launch of the year pic.twitter.com/2aX0OURUtk— SpaceX (@SpaceX) March 24, 2023
Liftoff! pic.twitter.com/QJUch6L6QQ— SpaceX (@SpaceX) March 24, 2023
Зазначається, що ракета Falcon 9 стартувала з 40-го стартового комплексу бази американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.
"Перший ступінь Falcon 9 приземлився на безпілотник A Shortfall of Gravitas", — додали в пресслужбі.
Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/34f8zYCKbz— SpaceX (@SpaceX) March 24, 2023
Нагадаємо, в останній день лютого SpaceX представила нове покоління супутників Starlink V2 Mini. Вага кожного супутника Starlink V2 Mini становить приблизно 830 кг.
Фото: SpaceX