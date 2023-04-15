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США дали разрешение SpaceX для дебютного полета Starship в космос

15 апреля 2023 14:12
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
США дали разрешение SpaceX для дебютного полета Starship в космос
Starship готовится к полету в космос. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В пятницу, 14 апреля, Федеральная авиационная администрация США выдала долгожданную лицензию, позволившую SpaceX Илона Маска впервые запустить на орбиту свою ракету Starship, расчистив путь для испытательного полета, который имеет решающее значение для достижения целей компании в пространство.

Об этом информирует Reuters.

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"После комплексного процесса оценки лицензии FAA определило, что SpaceX отвечает всем требованиям по безопасности, охране окружающей среды, политике, полезной нагрузке, интеграции воздушного пространства и финансовой ответственности. Лицензия, которую мы предоставляем компании действительна в течение пяти лет", — говорится в заявлении FAA.

Запуск с ракетной базы SpaceX Starbase в Бока-Чика, штат Техас, намеченный на понедельник, 17 апреля, сообщила компания в Twitter. Регуляторные сообщения, поданные 14 апреля, указывают на то, что взлет может произойти в любое время с 5.30 до 14.00 по центральному времени.

Напомним, что недавно Илон Маск вошел в список 100 самых влиятельных людей мира в 2023 году по версии журнала Time. Однако, несмотря на это, американский миллиардер подвергся критике.

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