Інтернет у будь-яку точку планети: SpaceX здійснить запуск космічних станцій Sateliot
Компанія Ілона Маска SpaceX готується до запуску космічних базових станцій Sateliot. Технологія забезпечить надійний супутниковий зв’язок зі смартфонів.
Про це пише NNews.
Глобальний супутниковий Інтернет
Повідомляється що іспанська телекомунікаційна компанія Sateliot працює над створенням глобального супутникового сузір’я. Передбачається, що це забезпечить безперебійний, безпечний і доступний зв’язок для Інтернету речей (IoT) та міжмашинного зв’язку (M2M).
Планується запуск двох наносупутників за допомогою ракети Falcon 9 компанії SpaceX. Вони забезпечать інфраструктуру для розгортання повного угруповання, що складатиметься з 96 наносупутників і 4 наземних станцій.
Хто зможе користуватися послугами Sateliot
Sateliot надаватиме послуги у морській, логістичній, транспортній та сільськогосподарській галузях, а також буде доступною в тих місцях, де немає традиційного зв'язку.
Запуск космічних базових станцій Sateliot компанією SpaceX є революційною подією. Це значно покращить зв’язок IoT та M2M, а також запропонує послуги супутникового зв’язку для людей по всьому світу.
Нагадаємо що Туреччина запустить на орбіту перший спостережний супутник вітчизняного виробництва, який зможе робити знімки з усіх куточків планети. Запуск здійснить компанія Space X.