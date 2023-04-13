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Інтернет у будь-яку точку планети: SpaceX здійснить запуск космічних станцій Sateliot

13 квітня 2023 02:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Інтернет у будь-яку точку планети: SpaceX здійснить запуск космічних станцій Sateliot
Коли відбудеться запуск станцій Sateliot. Ілюстративне фото: googlecom
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Компанія Ілона Маска SpaceX готується до запуску космічних базових станцій Sateliot. Технологія забезпечить надійний супутниковий зв’язок зі смартфонів.

Про це пише NNews.

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Повідомляється що іспанська телекомунікаційна компанія Sateliot працює над створенням глобального супутникового сузір’я. Передбачається, що це забезпечить безперебійний, безпечний і доступний зв’язок для Інтернету речей (IoT) та міжмашинного зв’язку (M2M).

Планується запуск двох наносупутників за допомогою ракети Falcon 9 компанії SpaceX. Вони забезпечать інфраструктуру для розгортання повного угруповання, що складатиметься з 96 наносупутників і 4 наземних станцій.

Хто зможе користуватися послугами Sateliot

Sateliot надаватиме послуги у морській, логістичній, транспортній та сільськогосподарській галузях, а також буде доступною в тих місцях, де немає традиційного зв'язку. 

Запуск космічних базових станцій Sateliot компанією SpaceX є революційною подією. Це значно покращить зв’язок IoT та M2M, а також запропонує послуги супутникового зв’язку для людей по всьому світу.

Нагадаємо що Туреччина запустить на орбіту перший спостережний супутник вітчизняного виробництва, який зможе робити знімки з усіх куточків планети. Запуск здійснить компанія Space X.

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