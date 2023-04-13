Інтернет у будь-яку точку планети: SpaceX здійснить запуск космічних станцій Sateliot

Коли відбудеться запуск станцій Sateliot. Ілюстративне фото: googlecom

Компанія Ілона Маска SpaceX готується до запуску космічних базових станцій Sateliot. Технологія забезпечить надійний супутниковий зв’язок зі смартфонів.

Про це пише NNews.

Читайте також:

Глобальний супутниковий Інтернет

Повідомляється що іспанська телекомунікаційна компанія Sateliot працює над створенням глобального супутникового сузір’я. Передбачається, що це забезпечить безперебійний, безпечний і доступний зв’язок для Інтернету речей (IoT) та міжмашинного зв’язку (M2M).

Планується запуск двох наносупутників за допомогою ракети Falcon 9 компанії SpaceX. Вони забезпечать інфраструктуру для розгортання повного угруповання, що складатиметься з 96 наносупутників і 4 наземних станцій.

Хто зможе користуватися послугами Sateliot

Sateliot надаватиме послуги у морській, логістичній, транспортній та сільськогосподарській галузях, а також буде доступною в тих місцях, де немає традиційного зв'язку.

Запуск космічних базових станцій Sateliot компанією SpaceX є революційною подією. Це значно покращить зв’язок IoT та M2M, а також запропонує послуги супутникового зв’язку для людей по всьому світу.

Нагадаємо що Туреччина запустить на орбіту перший спостережний супутник вітчизняного виробництва, який зможе робити знімки з усіх куточків планети. Запуск здійснить компанія Space X.