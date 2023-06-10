Когда наступит мощная магнитная буря в Украине

Магнитная буря. Фото: NASA

В середине июня Землю накроет мощнаямагнитная буря K-index 5. Ориентировочная дата — 15 июня.

Об этом сообщает Meteoagent.

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Отмечается, что до 15 июня геомагнитная обстановка будет относительно спокойной. Колебания магнитосферы составят 1-2 балла по девятибалльной шкале.

Однако, 15 июня, ориентировочно в 21:00, колебания резко возрастут вдвое и составят 4 балла. Это будет свидетельствовать о начале магнитной бури.

Таким образом геомагнитное состояние продержится сутки, а после спадет до 3-х баллов. Но уже 17 июня снова возрастет и колебания будут составлять 5 баллов.

До уровня нормы магнитные колебания упадут 21 июня.

Буря K-index 5

Буря K-index 5 означает как "сильная геомагнитная буря". K-index — показатель геомагнитной активности. Он значит отклонение магнитного поля Земли от нормы.

Напомним, что в течение всего июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури , которые могут губительно влиять на человеческое здоровье. В частности, метеозависимым людям следует быть осторожными 18 июня.