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Стала відома дата потужної магнітної бурі

10 червня 2023 10:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Коли настане потужна магнітна буря в Україні
Магнітна буря. Фото: NASA
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В середині червня Землю накриє потужна магнітна буря K-index 5. Орієнтовна дата — 15 червня. 

Про це повідомляє Meteoagent

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Подробиці

Зазначається, що до 15 червня геомагнітний стан буде відносно спокійний. Коливання магнітосфери становитимуть 1-2 бали по дев'ятибальній шкалі. 

Однак, 15 червня, орієнтовно о 21:00, коливання різко зростуть вдвічі і становитимуть 4 бали. Це свідчитиме про початок магнітної бурі. 

Таким чином геомагнітний стан протримається добу, а після спаде до 3-ох балів. Але вже 17 червня знову зросте і коливання становитимуть аж 5 балів. 

До рівня норми магнітні коливання спадуть 21 червня. 

Буря K-index 5

Буря K-index 5 означає як "Сильна геомагнітна буря". K-index — показник геомагнітної активності. Він означає відхилення магнітного поля Землі від норми. 

Нагадаємо, що протягом всього червня фахівці прогнозують сильні магнітні бурі, які можуть згубно впливати на людське здоровʼя. Зокрема, метеозалежним людям слід бути обережними 18 червня.

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