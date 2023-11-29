Что-то странное у черной дыры посылает сигналы на Землю каждые 76 минут — фото

Сверхмассивная черная дыра нашей галактики. Изображение: NASA/Dana Berry

Можно без преувеличения сказать, космос "говорит" с нами. Почти отовсюду к Земле летят таинственные сигналы, которые ученые пытаются расшифровать и понять. Недавно мир узнал о новом послании, которое было отправлено странным объектом вблизи сверхмассивной черной дыры Стрелец А* в центре Млечного Пути.

Попробовали все объяснить команда астрофизиков из Национального автономного университета Мексики. Их исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv, пишет Live Science.

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Таинственный объект возле черной дыры, посылающий сигналы — что известно

Так, исследователи отмечают, что-то странное вблизи сверхмассивной черной дыры Стрелец А* (расположенная примерно в 26 700 световых годах от Земли) регулярно испускает в сторону Земли взрывы гамма-лучей высокой энергии. Этот объект дает о себе знать каждые 76,32 минут.

Импульсы гамма-излучения вокруг Стрелец А* были впервые обнаружены на Земле в 2021 году. Команда, которая проводила наблюдение, знала, что излучение не могло исходить из самой сверхмассивной черной дыры. Но и что за космический объект его выпускает, тоже было неясно.

Изображение Стрельца A*, сделанное телескопом Event Horizon. Авторство: EHT Collaboration

Почему черные дыры не могут самостоятельно отправлять сигналы — маленькое отступление

Следует отметить, что черные дыры ограничены областью, называемой горизонтом событий, обозначающим точку, по которой ничто, "даже свет", не имеет скорости, необходимой для того, чтобы избежать огромной гравитации черной дыры.

Это означает, что сами черные дыры не могут испускать излучения, соответственно, гамма-лучи, зафиксированные учеными, поступали из среды Стрелец А*.

Ученые узнали, что это за таинственный объект

Чтобы понять происхождение этих гамма-лучей, авторы научной работы проанализировали данные космического гамма-телескопа Ферми, собранные в период с июня по декабрь 2022 года.

Ученые искали в общедоступных данных Ферми закономерности периодичности гамма-излучения. Они обнаружили, что импульсы появляются близко к Стрельцу А* примерно один раз каждые 76,32 минуты.

Этот период излучения составляет половину времени между импульсами рентгеновского излучения, которые также наблюдаются с окрестностей сверхмассивной черной дыры Млечного Пути, что свидетельствует о том, что два излучения находятся в гармонии и, вероятно, связаны.

"Совпадение многоволновой периодичности в рентгеновском и гамма-излучении указывает на единственный физический механизм, который создает его", — написала команда в статье.

Так они пришли к выводу, что вспышки радиации происходят от сгустка газа, вращающегося вокруг черной дыры со скоростью, которая составляет 30% скорости света или 320 млн км/ч.

Вид на таинственное излучение, замеченное около Стрельца A*. Изображение: NASA/JPL-Caltech

Какое значение имеет исследование ученых

Выявленные сигналы, астрофизики называют "уникальным колебательным физическим механизмом". Выводы команды могут разгадать тайну центральной черной дыры Млечного Пути.

Также открытие может дать ученым лучшее понимание среды вокруг сверхмассивных черных дыр, особенно менее "прожорливых" примеров, таких как находящаяся в центре Млечного Пути.

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