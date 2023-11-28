Вчені пророкують знищення Сонячної системи через дію зірок-вигнанців

Невидима небезпека космічних мандрівників — зірок-вигнанців. Фото: ts2.space

Зірки зазвичай мають міцний зв'язок зі своїми галактиками. Разом їх утримує гравітація, яка й змушує розпечене небесне тіло рухатися узгоджено з навколишнім середовищем. Проте, часом, щось починає йти не за правилами й цей зв'язок розривається. Наприклад, таке може статися, якщо зірка занадто близько підійде до надмасивної чорної діри, яка її просто викине у космос. Таким чином утворюються зірки-вигнанці.

А як показало нещодавнє дослідження, оприлюднене на сервері препринтів arXiv, якщо така зірка-вигнанець підлетить занадто близько до нашого Сонця, вона може знищити усю Сонячну систему. Провідним автором наукової праці є астроном з Лабораторії астрофізики Бордо, CNRS (Національний центр наукових досліджень) і Університету Бордо Шон Реймонд. Про це повідомляє ScienceAlert.

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Так, вік нашої Сонячної системи оцінюється приблизно в 4,6 млрд років. За такий великий термін для людства і такий крихітний для Всесвіту, вона являє собою стабільну конструкцію, де всі планети гравітаційно пов'язані з Сонцем.

Однак всю цю гармонію теоретично легко зруйнувати, якщо у гості завітає зірка-вигнанець, яку ще називають міжгалактичною зіркою (таких у космосі, як мінімум, кілька сотень). Вчені підкреслюють, що у такому разі усі гравітаційні зв'язки будуть порушені.

Чорна діра випльовує зірку з галактики. Фото: NASA/JPL-Caltech

Автори нового дослідження створили моделювання того, що станеться, якщо зірка-вигнанець підлетить до Сонця на відстань меншу, ніж 100 астрономічних одиниць (це 15 млрд км). Щоб краще зрозуміти цю відстань, візьмемо для порівняння Нептун, який розташований на відстані 30 астрономічних одиниць від нашої зірки (досить далеко).

Тож, за висновками науковців, є кілька варіантів розвитку подій:

всі планети Сонячної системи зможуть вижити та не будуть знищені (така імовірність залишається великою);

ймовірність у 5%, що всі планети Сонячної системи можуть вилетіти з неї внаслідок впливу іншої зірки і відповідно загинуть;

ймовірність, що Меркурій зіткнеться із Сонцем, Земля зіткнеться з Венерою, а відлетять у глибокий космос тільки Уран і Нептун;

ймовірність повного знищення Сонячної системи: усі планети, крім Юпітера, зіткнуться із Сонцем і зникнуть.

Зірка-вигнанець, що наближається до Сонця в межах 100 астрономічних одиниць. Фото: Getty Images

Хоч деякі варіанти моделювання показали, що катастрофічне наближення зірки-вигнанця не знищить всі планети Сонячної системи, але виживання може означати різні речі.

Тобто, хоча всі планети залишаться пов'язаними гравітацією із Сонцем, їхні орбіти будуть сильно порушені. Тому ці планети обертатимуться навколо нашої зірки зовсім на інших відстанях. Для Землі це означатиме смерть усього живого на ній.

Наприклад, дослідження показує, що Земля може полетіти в Хмару Оорта, тобто дуже далеку ділянку космосу, що оточує нашу Сонячну систему і розташована в десятках тисяч астрономічних одиниць від нашої зірки. В такому разі Земля як планета довго не зможе існувати.

Також існує сценарій, коли Земля може полетіти в глибокий космос і існуватиме як планета-блукач, блукаючи галактикою, поки впродовж мільйона років не перетвориться на повністю крижаний об'єкт.

Але є варіант, що Землю притягне до себе гравітація зірки, що пролітає повз, та незрозуміло, чи буде планета в цьому разі все ще придатна для життя.

Водночас автори дослідження заспокоюють, все ж таки імовірність того, що блукаюча зірка підлетить так близько до нашої Сонячної системи становить приблизно 1%. А отже більшість зірок-вигнанців ніколи не наблизяться до Сонця занадто близько.

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