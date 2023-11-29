Щось дивне біля чорної діри посилає сигнали на Землю кожні 76 хвилин — фото

Надмасивна чорна діра нашої галактики. Зображення: NASA/Dana Berry

Можна без перебільшення сказати, космос "говорить" з нами. Майже звідусіль до Землі летять таємничі сигнали, які вчені намагаються розшифрувати та зрозуміти. Нещодавно світ дізнався про нове послання, яке було відправлено дивним об'єктом поблизу надмасивної чорної діри Стрілець А*, що в центрі Чумацького Шляху.

Спробували все пояснити команда астрофізиків з Національного автономного університету Мексики. Їх дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv, пише Live Science.

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Таємничий об'єкт біля чорної діри, який посилає сигнали — що відомо

Так, дослідники зазначають, щось дивне поблизу надмасивної чорної діри Стрілець А* (розташована приблизно в 26 700 світлових роках від Землі) регулярно випускає в бік Землі вибухи гамма-променів високої енергії. Цей об'єкт дає про себе знати кожні 76,32 хвилини.

Імпульси гамма-випромінювання навколо Стрілець А* були вперше виявлені на Землі 2021 року. Команда, яка проводила спостереження, знала, що випромінювання не могло виходити з самої надмасивної чорної діри. Але й що за космічний об'єкт його випускає, теж було не ясно.

Зображення Стрільця A* зроблене телескопом Event Horizon. Авторство: EHT Collaboration

Чому чорні діри не можуть самостійно відправляти сигнали — маленький відступ

Варто зазначити, що чорні діри обмежені областю, що називається горизонтом подій, який позначає точку, за якою ніщо, "навіть світло", не має швидкості, необхідної для того, щоб уникнути величезної гравітації чорної діри.

Це означає, що самі чорні діри не можуть випускати випромінювання, відповідно, гамма-промені, які зафіксували вчені, надходили з середовища Стрілець А*.

Вчені дізналися, що це за таємничий об'єкт

Щоб зрозуміти походження цих гамма-променів, автори наукової праці проаналізували дані космічного гамма-телескопа Фермі, які були зібрані в період з червня по грудень 2022 року.

Науковці шукали у загальнодоступних даних Фермі закономірності періодичності гамма-випромінювання. Вони виявили, що імпульси з’являються близько до Стрілець А* приблизно один раз кожні 76,32 хвилини.

Цей період випромінювання становить половину часу між імпульсами рентгенівського випромінювання, які також спостерігаються з околиць надмасивної чорної діри Чумацького Шляху, що свідчить про те, що два випромінювання знаходяться в гармонії та, ймовірно, пов’язані.

"Збіг багатохвильової періодичності в рентгенівському та гамма-випромінюванні вказує на єдиний фізичний механізм, який створює його", — написала команда в статті.

Так вони прийшли до висновку, що спалахи радіації походять від згустку газу, який обертається навколо чорної діри зі швидкістю, яка становить 30% швидкості світла або 320 млн км/год.

Вид на таємниче випромінювання, помічене біля Стрільця A*. Зображення: NASA/JPL-Caltech

Яке значення має дослідження вчених

Виявлені сигнали, астрофізики називають "унікальним коливальним фізичним механізмом". Висновки команди можуть розгадати таємницю центральної чорної діри Чумацького Шляху.

Також відкриття може дати вченим краще розуміння середовища навколо надмасивних чорних дір, особливо менш "ненажерливих" прикладів, таких як та, що знаходиться в центрі Чумацького Шляху.

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