Телескоп Hubble сделал уникальный снимок далекой галактики
Орбитальный телескоп Hubble сфотографировал далекую галактику UGC 678. Эта галактика, расположенная в 260 млн световых лет от Земли, появилась в объективе телескопа 2020 года, когда был зафиксирован неожиданный взрыв сверхновой звезды.
Об этом сообщает издание Space.
Снимок далекой галактики
Орбитальный телескоп Hubble сделал редчайший снимок далекой галактики UGC 678.
Эта галактика расположена в 260 миллионах световых лет от Земли.
Причем расположение галактики таково, что она обращена к Hubble практически "лицом", что очень упрощает ее исследование и фотографирование.
Как телескоп вышел на этот объект
Галактика UGC 678 была обнаружена в 2020 году.
Тогда неожиданно был замечен взрыв сверхновой звезды в этой галактике.
После этого к далекой галактике было приковано особое внимание, чтобы выяснить все детали взрыва сверхновой.
Напомним, что в марте космический телескоп NASA/ESA Hubble показал, как выглядит медузоподобная галактика JW100. Ученые сфотографировали необычную галактику в созвездии Пегаса.