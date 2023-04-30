Телескоп Hubble сделал уникальный снимок далекой галактики

Галактика UGC 678. Фото: ESA/Hubble & NASA/C. Kilpatrick/R. J. Foley

Орбитальный телескоп Hubble сфотографировал далекую галактику UGC 678. Эта галактика, расположенная в 260 млн световых лет от Земли, появилась в объективе телескопа 2020 года, когда был зафиксирован неожиданный взрыв сверхновой звезды.

Об этом сообщает издание Space.

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Снимок далекой галактики

Орбитальный телескоп Hubble сделал редчайший снимок далекой галактики UGC 678.

Эта галактика расположена в 260 миллионах световых лет от Земли.

Причем расположение галактики таково, что она обращена к Hubble практически "лицом", что очень упрощает ее исследование и фотографирование.

Как телескоп вышел на этот объект

Галактика UGC 678 была обнаружена в 2020 году.

Тогда неожиданно был замечен взрыв сверхновой звезды в этой галактике.

После этого к далекой галактике было приковано особое внимание, чтобы выяснить все детали взрыва сверхновой.

Напомним, что в марте космический телескоп NASA/ESA Hubble показал, как выглядит медузоподобная галактика JW100. Ученые сфотографировали необычную галактику в созвездии Пегаса.