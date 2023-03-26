Телескоп Hubble зробив знімок галактичної "медузи": вражаючі фото

Фото галактичної "медузи"

Космічний телескоп NASA/ESA Hubble показав, як який вигляд має медузоподібна галактика JW100. Вчені сфотографували незвичайну галактику в сузір'ї Пегаса.

Про це повідомляє NASA.

Медузоподібна галактика

Hubble зробив знімок незвичайної галактики, яку вчені прозвали медузою. На ньому зображена галактика JW100, з якої, немов краплі фарби, "капають" потоки газу. Галактика-"медуза" знаходиться в сузір'ї Пегаса на відстані понад 800 мільйонів світлових років від нас.

Вчені пояснили, що ці "щупальця" утворюються, коли галактики прориваються розріджений газ. Він діє як зустрічний вітер, вивозячи газ і пил з галактики і створюючи шлейфи.

Ці "вусики" представляють утворення зірок в екстремальних умовах і можуть допомогти астрономам зрозуміти процес утворення зірок в інших частинах нашого Всесвіту.

Нагадаємо, за допомогою космічного телескопа "Джеймс Вебб" (JWST) астрономи виявили галактику, дуже схожу на Чумацький Шлях на ранніх етапах еволюції. Її вирішили назвати Бенгальський Вогонь, бо навколо неї помітили майже двадцять блискучих кулястих скупчень.

Фото: NASA.