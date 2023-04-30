Телескоп Hubble зробив унікальний знімок далекої галактики

Галактика UGC 678. Фото: ESA/Hubble & NASA/C. Kilpatrick/R. J. Foley

Орбітальний телескоп Hubble сфотографував далеку галактику UGC 678. Ця галактика, яка розташована на відстані 260 млн світлових літ від Землі, з’явилася у об’єктиві телескопу 2020 року, коли був зафіксований несподіваний вибух наднової зірки.

Про це повідомляє видання Space.

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Знімок далекої галактики

Орбітальний телескоп Hubble зробив рідкісний знімок далекої галактики UGC 678.

Ця галактика розташована за 260 мільйонів світлових літ від Землі.

Причому розташування галактики таке, що вона повернена до Hubble практично "обличчям", що дуже спрощує її дослідження і фотографування.

Як телескоп вийшов на цей об’єкт

Галактика UGC 678 була виявлена в 2020 році.

Тоді несподівано був помічений вибух наднової зірки у цій галактиці.

Після цього до далекої галактики була прикута особлива увага — для того, аби з’ясувати усі деталі вибуху наднової.

Нагадаємо, що у березні космічний телескоп NASA/ESA Hubble показав, як який вигляд має медузоподібна галактика JW100. Вчені сфотографували незвичайну галактику в сузір'ї Пегаса.