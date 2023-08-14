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Телескоп Хаббл обнаружил линзообразную галактику: мистические кадры

14 августа 2023 04:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Телескоп Хаббл обнаружил линзообразную галактику: мистические кадры
Телескоп Хаббл в космосе. Фото: NASA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Телескоп Хаббл сделал снимок линзообразной галактики, расположенной от Земли за 44 млн световых лет в созвездии Павлин. Оно является одним из четырех созвездий, называемых "Южные птицы".

Об этом сообщает NASA.

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Отмечается, что галактика в форме линзы NGC 6684 имеет большой диск, но без видимых спиральных рукавов, например, как у галактики Андромеды. Это придает ей призрачный вид. NGC 6684 не имеет темных полос пыли, которые есть в других галактиках, что также придает ей спектральный вид.

Кадры телескоп обнародовал в рамках переписи соседней Вселенной под названием "Каждая известная соседняя галактика". До этой программы Хаббл исследовал около 75% этих галактик. Изучение поможет раскрыть разнообразие звезд в широком спектре галактических сред.

Линзообразная галактика NGC 6684. Фото: ESA/Hubble & NASA, R. Tully

Напомним, что недавно телескоп Джеймса Уэбба (JWST) обнародовал подробные кадры отдаленной тяжелой звезды типа В, которую называют Эарендел (утренняя заря). По словам ученых, ее температура вдвое превышает температуру Солнца, поэтому звезда также в миллион раз ярче.

Также мы писали, что телескоп NASA Джеймс Уэбб стал свидетелем последних стадий жизни далекой звезды в Кольцевой туманности. Эта область космоса находится в 2300 световых лет от Земли.

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