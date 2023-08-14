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Телескоп Хаббл виявив лінзоподібну галактику: містичні кадри

14 серпня 2023 04:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Телескоп Хаббл виявив лінзоподібну галактику: містичні кадри
Телескоп Хаббл у космосі. Фото: NASA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Телескоп Хаббл зробив знімок лінзоподібної галактики, розташованої від Землі за 44 млн світлових років в сузір’ї Павич. Воно є одним із чотирьох сузір'їв, що називаються "Південні птахи".

Про це повідомляє NASA.

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Зазначається, що галактика в формі лінзи NGC 6684 має великий диск, але без видимих спіральних рукавів, як, наприклад, у галактики Андромеди. Це надає їй примарний вигляд. NGC 6684 не має темних смуг пилу, які є в інших галактиках, що також надає їй спектрального вигляду.

Кадри телескоп оприлюднив у рамках перепису сусіднього Всесвіту під назвою "Кожна відома сусідня галактика". До цієї програми Хаббл досліджував близько 75% цих галактик. Вивчення допоможе розкрити різноманіття зірок у широкому спектрі галактичних середовищ.

Лінзоподібна галактика NGC 6684. Фото: ESA/Hubble & NASA, R. Tully

Нагадаємо, що нещодавно телескоп Джеймса Вебба (JWST) оприлюднив детальні кадри віддаленої важкої зірки типу В, яку називають Еарендел (ранкова зоря). За словами вчених, її температура вдвічі перевищує температуру Сонця, тому зірка також в мільйон разів яскравіша.

Також ми писали, що телескоп NASA "Джеймс Вебб" став свідком останніх стадій життя далекої зірки у Кільцевій туманності. Ця область космосу знаходиться на відстані 2300 світлових років від Землі.

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