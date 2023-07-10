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Телескоп Вебба показал уникальное фото огненной галактики

10 июля 2023 01:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Телескоп Вебба показал уникальное фото огненной галактики
Огненная туманность в космосе. Иллюстративное фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Недавно телескоп Джеймса Уэбба (JWST) зафиксировал удивительные краски спиральной огненной галактики NGC 3256. Размером с наш Млечный Путь, галактика расположена на расстоянии 120 миллионов световых лет.

Об этом сообщает ScienceAlert.

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Уникальное фото огненной галактики

JWST сфотографировал галактику NGC 3256 с помощью инфракрасного света. Телескоп подсветил участки образования звезд, благодаря чему и кажется, будто галактика вспыхнула огнем.

Галактика NGC 3256. Фото: ESA/Webb, NASA & CSA, Л. Армус, А. Эванс

Отмечается, что галактика NGC 3256 имеет тернистый путь, ведь состоит из двух галактик, что и привело к интенсивному звездообразованию.

"Это делает NGC 3256 тем, что мы классифицируем как галактику со вспышкой звездообразования. Ученые подсчитали, что ежегодно она образует около 49 новых звезд с массой Солнца по сравнению с восемью или менее в Млечном Пути", — отмечает издание.

Пустое пространство между галактиками постепенно сжимается во время их слияния, образуя большие галактики.

Напомним, что ученые пришли к выводу, поскольку они не могут хорошо изучить нашу галактику, надо браться за похожую соседнюю. Именно поэтому ученые будут изучать галактику Андромеды для лучшего понимания Млечного Пути.

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