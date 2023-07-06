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Вчені вивчатимуть галактику Андромеди, щоб зрозуміти Чумацький Шлях

6 липня 2023 03:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вчені вивчатимуть галактику Андромеди, щоб зрозуміти Чумацький Шлях
Галактика Андромеди в космосі. Фото: Wikipedia
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вчені дійшли висновку, оскільки вони не можуть добре вивчити нашу галактику треба братися за схожу сусідню. Саме тому науковці вивчатимуть галактику Андромеди для кращого розуміння Чумацького Шляху.

Про це повідомляє NNews.

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Вчені вивчатимуть галактику Андромеди

Зазначається, що галактика Андромеди  є дзеркальним відображенням нашої. Крім того, вчені припускають, що Андромеда може мати ядро у формі стрижня, що є ще однією спільною ознакою із Чумацьким Шляхом.

Крім того, зовнішнє гало галактики Андромеди, що містить "старі" зірки та має низьку концентрацію металів, виявляє схожість з Чумацьким Шляхом. Це свідчить про подібний еволюційний процес, в якому обидві галактики поступово зростали до своїх поточних розмірів, засвоюючи безліч окружних карликових галактик упродовж мільярдів років.

Галактика Іскри — молоде віддзеркалення Чумацького Шляху

Вчені також виявили ранню галактику Іскри, що дуже нагадує Чумацький Шлях у його початковому етапі. Ця галактика, яка в момент свого зародження складала лише 3% маси сучасного Чумацького Шляху, активно поглинала навколишні галактики й зіркові скупчення. Прогнозується, що через 9-10 мільярдів років вона досягне масштабів сучасного Чумацького Шляху.

Таким чином ці дзеркальні відображення Чумацького Шляху нададуть вченим багато цінної інформації про його еволюцію. Це дозволить краще зрозуміти походження кулястих скупчень у нашій галактиці й розгадати таємниці, пов'язані з їх віком і формуванням в ній.

Нагадаємо, що науковці зробили зображення Чумацького Шляху за допомогою нейтрино. Це вперше, коли галактика була сфотографована за допомогою чогось іншого, крім світла.

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