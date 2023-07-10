Телескоп Вебба показав унікальне фото вогняної галактики

Вогняна туманність у космосі. Ілюстративне фото: google.com

Нещодавно телескоп Джеймса Вебба (JWST) зафіксував дивовижні барви спіральної вогняної галактики NGC 3256. Розміром із наш Чумацький Шлях, галактика розташована на відстані 120 мільйонів світлових років.

Про це повідомляє ScienceAlert.

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JWST сфотографував галактику NGC 3256 за допомогою інфрачервоного світла. Телескоп підсвітив ділянки утворення зірок, завдяки чому й здається, ніби галактика спалахнула вогнем.

Галактика NGC 3256. Фото: ESA/Webb, NASA & CSA, Л. Армус, А. Еванс

Зазначається, що галактика NGC 3256 має тернистий шлях, адже складається з двох галактик, що й призвело до інтенсивного зіркоутворення.

"Це робить NGC 3256 тим, що ми класифікуємо як галактику зі спалахом зіркоутворення. Вчені підрахували, що щорічно вона утворює близько 49 нових зірок з масою Сонця порівняно з вісьмома або менше в Чумацькому Шляху", — зазначає видання.

Порожній простір між галактиками поступово стискається під час їхнього злиття, утворюючи більші галактики.

Нагадаємо, що вчені дійшли висновку, оскільки вони не можуть добре вивчити нашу галактику, треба братися за схожу сусідню. Саме тому науковці вивчатимуть галактику Андромеди для кращого розуміння Чумацького Шляху.