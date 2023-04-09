Туреччина вивела на орбіту свій перший спостережний супутник

Супутник космосі. Фото: google.com

Туреччина запустить на орбіту перший спостережний супутник вітчизняного виробництва, який зможе робити знімки з усіх куточків планети. Запуск здійснить компанія Space X 11 квітня.

Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

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Що відомо

"IMECE, наш перший супутник спостереження з високою роздільною здатністю, створений за допомогою вітчизняних технологій та ресурсів, буде запущений на орбіту в космос 11 квітня. Ми продовжимо участь у глобальній космічній гонці завдяки нашим підготовленим спеціалістам та технологіям", — написав Ердоган.

Запуск здійснить компанія Space X о 09.50 за турецьким часом. Таким чином, на навколоземних орбітах Туреччина матиме 10 апаратів.

Що відомо про супутник спостереження

IMECE розроблено турецьким космічним НДІ Tubitak-Uzay. Апарат передбачається вивести на висоту 680 км. Він зможе передавати знімки поверхні Землі високої роздільної здатності та деталізацією менш як 1 метр.

Супутник може збирати інформацію для потреб оборонної сфери та сільського господарства, боротьби зі стихійними лихами та спостерігати за зміною клімату.

Вага апарату становить близько 700 кг, розміри близько 2x3,1 метра, термін служби — п'ять років.

Нагадаємо, нещодавно компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX здійснила черговий запуск ракети Falcon 9 з 56 супутниками Starlink.

Також повідомлялося, що компанія SpaceX представила тариф Starlink Roam, який дозволяє отримати доступ до інтернету практично з будь-якої точки планети.