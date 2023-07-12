Воздействие солнечной бури на Землю

Гигантские солнечные вспышки. Фото: Google

Масштабная солнечная буря может вывести из строя целый ряд узлов, что повлияет на работу интернета. Следовательно, миллионы людей могут оказаться без доступа к сети. И это может стать вполне реальным уже через два года.

Об этом пишет издание Dailystar.

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Ученые утверждают, что в 2025 году Солнце достигнет пика своего последнего солнечного цикла. И солнечный шторм будет направляться к Земле. И хотя ученые в этом ничего страшного не видят, но предупреждают, что будущий цикл будет мощнее. Поэтому не исключают, что его влияние мы можем ощутить изрядно. А именно: электромагнитные импульсы могут повлечь за собой разрушительные последствия для Земли.

По словам Вишала Упендрана, научного сотрудника солнечной и астрофизической лаборатории Lockheed Martin в Калифорнии, влияние крупных солнечных штормов на электрические сети и системы связи хорошо задокументировано. Однако "нужны дополнительные исследования, чтобы сделать любые убедительные заявления по поводу силы солнечных бурь".

Что угрожает человечеству в случае мощного солнечного шторма

Если в отдельном регионе вместе выйдет из строя достаточно кабелей, весь континент может оказаться отрезанным от интернета.

Сейчас ученые разработали модель искусственного интеллекта, который использует спутниковые данные о солнечном ветре для создания прогнозов солнечных бурь за 30 минут до их возникновения.

Они надеются, что это позволит заранее предупредить спутниковых операторов, менеджеров электросетей и телекоммуникационных компаний, чтобы они временно отключили свои системы или переместили спутники на более безопасные орбиты.

Напомним, в результате мощной солнечной вспышки в Западном полушарии было замечено получасовое прерывание коротковолновой радиосвязи. Это могли заметить мореходы и владельцы радиоаппаратуры для любителей.