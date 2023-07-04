Сильний спалах на Сонці викликав відключення радіозв'язку на Землі

Спалах на Сонці. Фото: росЗМІ

В результаті потужного сонячного спалаху в Західній півкулі було помічено півгодинне переривання короткохвильового радіозв'язку. Це могли помітити мореплавці та власники радіоапаратури для любителів, згідно з інформацією.

Про це повідомляє Space.com.

Читайте також:

Спалах на Сонці

У повідомленні йдеться, що високоенергетичні частки, що прийшли з Сонця, досягли Землі та викликали іонізацію верхніх шарів атмосфери, що призвело до збоїв у передачі радіосигналів. Сонячний сплеск стався 2 липня у сонячній плямі AR3354, розмір якої у сім разів перевищує розмір Землі. Цей сплеск був класифікований як той, що належить до найвищого класу X1,07, що робить його 18-м спалахом класу Х за 25-й цикл поточної сонячної активності.

У повідомленні також вказується, що сонячний сплеск є експлозивним процесом вивільнення енергії в сонячній атмосфері, який відбувається через зміни в структурі магнітного поля зірки. Спалахи сортуються за п'ятьма класами: A, B, C, M і Х, де кожен наступний клас у 10 разів потужніший за попередній.

Зазвичай сонячні сплески супроводжуються корональними викидами маси, тобто викидами плазми із сонячної корони. Однак, попри тривалість цього сплеску, наглядові станції не виявили слідів коронального викиду маси.

Нагадаємо, космічний телескоп NASA Kepler навіть після закінчення своєї місії п'ять років тому продовжував виявляти нові планети. Нещодавно на відстані приблизно 400 світлових років від Землі виявлено три нові екзопланети, що обертаються навколо трьох слабких зірок.

Також ми писали, що NASA попередило, що в середу, 5 липня, поблизу Землі пролетить астероїд 2023 HO6. Довжина небесного об'єкта становить близько 171 метр.