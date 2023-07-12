Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Космос arrow У 2025 році може статися інтернет-апокаліпсис: у чому причина arrow

У 2025 році може статися інтернет-апокаліпсис: у чому причина

12 липня 2023 02:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вплив сонячної бурі на Землю
Гігантські сонячні спалахи. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Масштабна сонячна буря може вивести з ладу низку вузлів, що вплине на роботу інтернету. Відтак, мільйони людей можуть опинитися без доступу до мережі. І це може стати цілком реальним вже за два роки.

Про це пише видання Dailystar.

Читайте також:

Кінець епохи інтернету

Науковці стверджують, що в 2025 році Сонце досягне піку свого останнього сонячного циклу. І сонячний шторм прямуватиме до Землі. І хоча вчені у цьому нічого страшного не вбачають, але попереджають, що майбутній цикл буде більш потужний. Тому не виключають, що його вплив ми можемо відчути добряче. А саме: електромагнітні імпульси можуть спричинити руйнівні наслідки для Землі.

За словами Вішала Упендрана, наукового співробітника сонячної та астрофізичної лабораторії Lockheed Martin у Каліфорнії, вплив великих сонячних штормів на електричні мережі та системи зв’язку добре задокументований. Проте "потрібні додаткові дослідження, щоб зробити будь-які переконливі заяви щодо сили сонячних бур".

Що загрожує людству у випадку потужного сонячного шторму

Якщо в окремому регіоні разом вийде з ладу достатньо кабелів, то увесь континент може виявитися відрізаним від інтернету. 

Зараз науковці розробили модель штучного інтелекту, яка використовує супутникові дані про сонячний вітер для створення прогнозів сонячних бур за 30 хвилин до їх виникнення.

Вони сподіваються, що це дасть можливість завчасно попередити супутникових операторів, менеджерів електромереж і телекомунікаційних компаній, щоб вони тимчасово відключили свої системи або перемістили супутники на більш безпечні орбіти.

Нагадаємо, у результаті потужного сонячного спалаху в Західній півкулі було помічено півгодинне переривання короткохвильового радіозв'язку. Це могли помітити мореплавці та власники радіоапаратури для любителів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Новина з відео

07:15 Щоб росли великі соковиті грона: як обрізати виноград влітку

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз