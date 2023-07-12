Вплив сонячної бурі на Землю

Гігантські сонячні спалахи. Фото: Google

Масштабна сонячна буря може вивести з ладу низку вузлів, що вплине на роботу інтернету. Відтак, мільйони людей можуть опинитися без доступу до мережі. І це може стати цілком реальним вже за два роки.

Про це пише видання Dailystar.

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Науковці стверджують, що в 2025 році Сонце досягне піку свого останнього сонячного циклу. І сонячний шторм прямуватиме до Землі. І хоча вчені у цьому нічого страшного не вбачають, але попереджають, що майбутній цикл буде більш потужний. Тому не виключають, що його вплив ми можемо відчути добряче. А саме: електромагнітні імпульси можуть спричинити руйнівні наслідки для Землі.

За словами Вішала Упендрана, наукового співробітника сонячної та астрофізичної лабораторії Lockheed Martin у Каліфорнії, вплив великих сонячних штормів на електричні мережі та системи зв’язку добре задокументований. Проте "потрібні додаткові дослідження, щоб зробити будь-які переконливі заяви щодо сили сонячних бур".

Що загрожує людству у випадку потужного сонячного шторму

Якщо в окремому регіоні разом вийде з ладу достатньо кабелів, то увесь континент може виявитися відрізаним від інтернету.

Зараз науковці розробили модель штучного інтелекту, яка використовує супутникові дані про сонячний вітер для створення прогнозів сонячних бур за 30 хвилин до їх виникнення.

Вони сподіваються, що це дасть можливість завчасно попередити супутникових операторів, менеджерів електромереж і телекомунікаційних компаній, щоб вони тимчасово відключили свої системи або перемістили супутники на більш безпечні орбіти.

Нагадаємо, у результаті потужного сонячного спалаху в Західній півкулі було помічено півгодинне переривання короткохвильового радіозв'язку. Це могли помітити мореплавці та власники радіоапаратури для любителів.