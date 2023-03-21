В Калифорнии заметили таинственные огни в небе: видео облетело соцсети

Люди смотрят в небо

В пятницу вечером жители Северной Калифорнии наблюдали за таинственным световым шоу на ночном небе, вызванным пылающим космическим мусором, который вернулся на Землю через неконтролируемый вход в атмосферу. Яркие полосы света были замечены многими людьми, включая Хайме Эрнандеса, который праздновал День Святого Патрика с друзьями в пивоварне King Cong Brewing Company в Сакраменто.

Об этом пишет Smithsonian.

Космический мусор

Согласно экспертам, световое явление было вызвано кусками выброшенного коммуникационного оборудования с Международной космической станции (МКС), которое сгорело при повторном входе в атмосферу Земли. Астрофизик Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики говорит, что эти маленькие объекты высвобождают много энергии, находятся очень высоко и движутся очень быстро.

По данным экспертов, эти конкретные куски космического мусора приземлились где-то в районе национального парка Йосемити, где они, вероятно, смешаются с другим некосмическим мусором. Однако, такие случаи могут представлять опасность для людей и имущества, поэтому специалисты продолжают искать способы улучшения контроля над космическим мусором, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

"То, что вы видите, — это на самом деле очень маленькие объекты, высвобождающие много энергии, находящиеся очень высоко и движущиеся очень быстро", — говорит Джонатан Макдауэлл , астрофизик из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, в интервью New York Times "April Rubin".

As I tweeted at the time, the Canadarm-2 robot arm grabbed the now-obsolete package and jettisoned it into orbit on 2020 Feb 21 — Jonathan McDowell (@planet4589) March 18, 2023

Напомним, что 28 марта 2023 г. жители Земли смогут наблюдать редкое явление — выравнивание сразу пяти планет Солнечной системы. Во время этого парада планет в одну линию выстроятся Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс.