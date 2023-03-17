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"Парад планет" в марте 2023 года: когда можно увидеть редкое явление

17 марта 2023 22:16
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
В ряд выровняются сразу пять планет
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

28 марта 2023 г. жители Земли смогут наблюдать редкое явление — выравнивание сразу пяти планет Солнечной системы. Во время этого парада планет в одну линию выстроятся Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс.

Об этом пишет Daily Mail.

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В конце марта можно будет наблюдать в небе редкое выравнивание планет Солнечной системы, ведь целых пять миров Юпитер, Меркурий, Уран, Марс и Венера выстроятся в один ряд во время явления, известного как парад планет. Хотя это не совсем научное название этого события, однако многие связывают выравнивание планет в ночном небе именно с этим термином.

По словам ученых, во вторник, 28 марта, после захода Солнца все 5 планет будут видны в небе достаточно хорошо. Самыми яркими планетами в этом случае будут Меркурий и Юпитер, которые будут видны над горизонтом, а также Венера, которая будет повыше в небе. Чуть хуже будет виден Марс, а чтобы увидеть Урану понадобится бинокль.

По словам Бет Биллер из Эдинбургского университета, Великобритания, в самом выравнивании планет, когда визуально они сдаются на одной линии, нет ничего необычного, если речь идет о двух или трех планетах. Но выравнивание пяти планет – это редкое явление. Например, такой парад планет можно наблюдать в 2022, 2020 и 2016 годах. В прошлом году жители северного полушария Земли могли наблюдать за выравниванием Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна.

По словам Биллер, легче всего можно будет различить в небе Венеру и Юпитер. Собственно эти две планеты уже можно было наблюдать на близком расстоянии друг к другу за последние несколько недель. Хотя Марс будет не таким ярким, все же невооруженным глазом его тоже можно будет различить. Что касается Меркурия, его видно будет только в том случае, если небо будет очень чистое. Уран без бинокля или телескопа обнаружить практически невозможно.

В то же время ученые указывают на то, что в зависимости от местоположения человека и наличия таких препятствий как высокие деревья и здания увидеть все 5 планет одновременно может быть сложно. Но если очень постараться и использовать бинокль, то парад планет в марте запомнится надолго, считают ученые.

По словам астрономов, даже если вы упустите невероятное космическое зрелище в этом месяце, то вообще в 2023 году ожидается еще несколько событий выравнивания планет. К примеру, в апреле можно будет увидеть, как выстроились в линию Меркурий, Уран, Венера и Марс, а во время другого подобного события этого месяца в ряд выстроятся Марс, Венера, Уран и Меркурий.

Напомним, что вокруг нашей планеты вращаются тысячи обломков ракет, спутников и научных аппаратов, которые десятилетиями запускали люди. Этот космический мусор несет угрозу для людей.

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