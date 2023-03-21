У Каліфорнії помітили таємничі вогні у небі: відео облетіло соцмережі

Люди дивляться в небо

У п'ятницю ввечері жителі Північної Каліфорнії спостерігали за таємничим світловим шоу на нічному небі, викликаним палаючим космічним сміттям, яке повернулося на Землю через неконтрольований вхід в атмосферу. Яскраві смуги світла були помічені багатьма людьми, включаючи Хайме Ернандеса, який святкував День Святого Патріка з друзями у пивоварні King Cong Brewing Company у Сакраменто.

Про це пише Smithsonian.

Космічне сміття

Згідно з експертами, світлове явище було спричинене шматками викинутого комунікаційного обладнання з Міжнародної космічної станції (МКС), яке згоріло під час повторного входу в атмосферу Землі. Астрофізик Джонатан Макдауелл із Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики каже, що ці маленькі об'єкти вивільняють багато енергії, знаходяться дуже високо і рухаються дуже швидко.

За даними експертів, ці конкретні шматки космічного сміття приземлилися в районі національного парку Йосеміті, де вони, ймовірно, змішаються з іншим некосмічним сміттям. Однак такі випадки можуть становити небезпеку для людей та майна, тому фахівці продовжують шукати способи покращення контролю над космічним сміттям, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому.

"Те, що ви бачите, — це насправді дуже маленькі об'єкти, що вивільняють багато енергії, що знаходяться дуже високо і дуже швидко рухаються", — говорить Джонатан Макдауелл, астрофізик з Гарвард- Смітсонівського центру астрофізики, в інтерв'ю New York Times "April Rubin ".

As I tweeted at the time, the Canadarm-2 robot arm схопив now-obsolete package and jettisoned it into orbit on 2020 Feb 21 - Jonathan McDowell (@planet4589) March 18, 2023

Нагадаємо, що 28 березня 2023 року жителі Землі зможуть спостерігати рідкісне явище — вирівнювання одразу п'яти планет Сонячної системи. Під час цього параду планет в одну лінію вишикуються Юпітер, Меркурій, Венера, Уран і Марс.