В Лас-Вегасе, вероятно, зафиксировали появление новых инопланетян

Иллюстративное изображение НЛО. Фото: google.com

Очевидцы в Лас-Вегасе сообщают, что увидели в небе две вспышки света, пролетавшие рядом друг с другом. Неопознанные объекты были отмечены 22 июня около 22:30 и "висели в небе" 20 минут подряд.

Об этом сообщает The Science Times.

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Местный житель снял этот индицентр на свой смартфон и поделился фотографиями в соцсетях. На фото видны две белые круглые вспышки света, сцепленные друг с другом.

В Лас-Вегасе, по всей вероятности, зафиксировали появление новых инопланетян. Фото: соцсети

"Некоторые люди предполагают, что лучи света могут быть планетой Венерой, которая ярко светит в небе. Однако другие считают, что это может быть что-то другое, учитывая, что недавнее непонятное событие произошло в Лас-Вегасе. На выходных жители Тусона, Сан-Диего и Лас-Вегаса заметили зеленый огненный шар, который, вероятно, был упавшим с неба метеоритом", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в NASA рассказали о новых исследованиях НЛО. Специальная группа по изучению непознанных воздушных явлений, ранее называемых НЛО, была создана в июне прошлого года. Она провела первое публичное заседание и заявила, что изучила более 800 сообщений о неопознанных летающих объектах. В отчете говорится, что небольшая часть не поддается научному объяснению.