NASA розповіла про нові дослідження НЛО

Супутник в небі. Фото: google.com

Агентство уряду США NASA вперше розповіло про нові дослідження непізнаних аномальних об'єктів або явищ. Йдеться про НЛО.

Про це повідомляє BBC.

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Дослідження НЛО

Спеціальна група з вивчення непізнаних повітряних явищ, раніше званих НЛО, була створена в червні минулого року. Вона провела перше публічне засідання і заявила, що вивчила понад 800 повідомлень про непізнані літаючі об'єкти. У звіті йдеться, що лише невелика частина не піддається науковому поясненню.

"Нам надходять до 100 відомостей на місяць про загадкові, на перший погляд, явища", — розповів директор Управління з вивчення аномалій Пентагону Шон Кіркпатрік.

Він повідомив, що число явищ, які "дійсно є аномалією" становить всього до 5% від загального числа.

Агентство на засіданні показало відео, яке було зняте військовим літаком над західною частиною США. На ролику було видно рухомі в небі точки світла. Як виявилось, це був цивільний літак.

"У звіті Пентагону за 2021 рік йдеться про те, що зі 144 спостережень військових пілотів, зроблених із 2004 року, усі, крім одного, так і залишилися нез'ясованими. Офіційні особи не відкидають можливості того, що ці об'єкти мають позаземне походження", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, комісія компанії NASA проведе перше публічне засідання щодо даних під час дослідження НЛО. Ця комісія була сформована минулого року спеціально для вивчення "непізнаних повітряних явищ".

Також ми писали, що NASA опублікувало зображення космосу, зроблені за допомогою своїх найдосконаліших телескопів Джеймса Вебба (JWST) та Хаббл. Також на кадрах можна побачити яскраве фіолетове сяйво, що свідчить про високе рентгенівське випромінювання.

Додамо, випромінювання з мобільних веж Землі може допомогти інопланетянам знайти людей. Дослідники зазначили, що це не має нічого спільного з 5G. Випромінювання не є раковим — це той самий тип енергії, який використовується в радіо- та телевізійних сигналах.