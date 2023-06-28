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У Лас-Вегасі, ймовірно, зафіксували появу нових інопланетян

28 червня 2023 15:59
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Лас-Вегасі, ймовірно, зафіксували появу нових інопланетян
Ілюстративне зображення НЛО. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Очевидці в Лас-Вегасі повідомляють, що побачили в небі два спалахи світла, які пролітали поруч один біля одного. Невпізнані обʼєкти були помічені 22 червня близько 22:30 та "висіли в небі" 20 хвилин поспіль.

Про це повідомляє The Science Times.

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Місцевий житель зняв цей індицентр на свій смартфон та поділився світлинами в соцмережах. На фото видно два білих круглих спалахи світла, зчеплені один з одним.

 

У Лас-Вегасі, ймовірно, зафіксували появу нових інопланетян. Фото: соцмережі

"Деякі люди припускають, що промені світла можуть бути планетою Венерою, яка яскраво світить у небі. Однак інші вважають, що це може бути щось інше, враховуючи, що нещодавня незрозуміла подія сталася в Лас-Вегасі. На вихідних жителі Тусона, Сан-Дієго та Лас-Вегаса помітили зелену вогняну кулю, яка, ймовірно, була метеоритом, що впала з неба", — йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в NASA розповіли про нові дослідження НЛО. Спеціальна група з вивчення непізнаних повітряних явищ, раніше званих НЛО, була створена в червні минулого року. Вона провела перше публічне засідання і заявила, що вивчила понад 800 повідомлень про непізнані літаючі об'єкти. У звіті йдеться, що лише невелика частина не піддається науковому поясненню.

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