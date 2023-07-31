В августе украинцы могут увидеть звездопад: когда наблюдать

Метеорный поток Персеиды над Памирским плато, Китай, август 2021 года. Фото: Google

В августе несколько недель украинцы смогут наблюдать звездопад. Наилучшими же днями для наблюдения ученые называют 12 — 13 августа.

Об этом сообщает издание NewScientist.

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Звездопад в августе

Сообщается, что в августе украинцы станут свидетелями метеорного потока Персеиды. И рассмотреть его лучше всего можно будет 12 — 13 августа.

Как отмечают специалисты, в этот период освещенность Луны будет составлять только 10%, благодаря чему метеориты легче заметить, потому что они не будут омрачены спутником Земли.

Также ученые отмечают, что украинцы лучше смогут рассмотреть звездопад в период с 23:00 до 5:00. Биноклей или телескопов не требуется.

Напомним, недавно телескоп Джеймса Уэбба (JWST) зафиксировал две молодые звезды, расположенные в созвездии Велла на расстоянии 1470 световых лет от Земли. Однако на их фоне ученые заметили еще кое-что — космический объект в виде вопросительного знака.

Красный цвет загадочного космического явления свидетельствует о большом расстоянии. Ученые наблюдают такое впервые.