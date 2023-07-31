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У серпні українці можуть побачити зорепад: коли спостерігати

31 липня 2023 01:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У серпні українці можуть побачити зорепад: коли спостерігати
Метеорний потік Персеїди над Памірським плато, Китай, серпень 2021 року. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У серпні протягом кількох тижнів українці зможуть спостерігати зорепад. А найкращими днями для спостереження науковці називають 12 — 13 серпня.

Про це повідомляє видання NewScientist.

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Зорепад у серпні

Повідомляється, що у серпні українці стануть свідками метеорного потоку Персеїди. І розгледіти його найкраще можна буде 12 — 13 серпня.

Як зазначають фахівці, в цей період освітленість Місяця становитиме тільки 10%, завдяки чому метеорити легше помітити, бо вони не будуть затьмарені супутником Землі.

Також науковці зазначають, що українці найкраще зможуть розгледіти зорепад у період з 23:00 до 5:00. Біноклів чи телескопів не потрібно.

Нагадаємо, нещодавно телескоп Джеймса Вебба (JWST) зафіксував дві молоді зірки, що розташовані в сузір’ї Вела на відстані 1470 світлових років від Землі. Однак на їх тлі науковці помітили ще дещо — космічний об'єкт у вигляді знаку питання.

Червоний колір загадкового космічного явища свідчить про велику відстань. Науковці спостерігають таке вперше.

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