Телескоп Вебба виявив знак питання в космосі: що відомо про явище

Знак питання в космосі. Фото: google.com

Нещодавно телескоп Джеймса Вебба (JWST) зафіксував дві молоді зірки, що розташовані в сузір’ї Вела на відстані 1470 світлових років від Землі. Однак на їх тлі науковці помітили ще дещо — космічний об'єкт у вигляді знаку питання.

Про це повідомляє Space.com. Читайте також: Що вчені знайшли в космосі

"Ймовірно, це віддалена галактика або потенційно взаємодіючі галактики (їхня взаємодія могла спричинити спотворену форму знака питання)", — повідомили вчені Наукового інституту космічного телескопа (STScI).

За їхніми словами, червоний колір загадкового космічного явища свідчить про велику відстань. Науковці спостерігають таке вперше.

Кадри формування молодих зірок, що зафіксував телескоп Вебба. Фото: NASA, ESA, CSA

Доцент кафедри фізики Університету штату Іллінойс Метт Каплан вважає, що загадковим об’єктом можуть бути дві галактики, що зливаються.

"Дві відмінні риси легко можуть бути злиттям галактик на задньому плані, причому верхня частина знака питання є частиною більшої галактики, яка припливно зривається. Враховуючи колір деяких інших фонових галактик, це не здається найгіршим поясненням. Попри те, наскільки хаотичними є злиття, дволопатеві об’єкти з вигнутими хвостами, що відходять від них, дуже типові", — сказав Каплан.

Об’єкт у формі знака питання, що зафіксував телескоп Вебба. Фото: NASA, ESA, CSA

Він додав, що може бути безліч варіантів того, що зображено в вигляді знаку питання, однак теорія про злиття двох галактик, найочевидніша.

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