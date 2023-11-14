В США из-за загадочного взрыва содрогнулись дома — ученый Гарварда заявил об НЛО

Астрофизик Ави Леб. Фото: The Washington Post / Contributor

Известный физик Ави Леб сделал сенсационное заявление относительно инцидента, который произошел в Новой Англии еще 20 октября. По словам ученого тот ужасный грохот, который длился 12 секунд и выбил окна и растряс дома мог быть следствием пролета НЛО.

Об этом пишет Daily Mail.

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В обсерватории Гарвардского университета зафиксировали этот звук, однако, как оказалось, он не был связан с полетом самолета или сильным порывом ветра.

Известный физик Ави Леб, который охотится за НЛО решил узнать, что это было за явление и реально ли его связать с неизвестным летающим объектом. В конце концов, ему удалось найти источник сильного грохота.

"Леб определил, что НЛО выделило взрывную энергию, эквивалентную 2400 фунтам тротила, обнаруженного в радиусе более 10 миль. Звук двигался со скоростью 1115 футов в секунду, когда его зафиксировала обсерватория в Кембридже, штат Массачусетс", — говорится в сообщении.

По словам ученого, источник энергии, скорее всего, происходит от взрыва метеора шириной в милю во время того, как шел дождь Ориониды, достигший пикового значения в этом районе 21 октября.

Исследование Ави Леба. Фото: Medium

Как удалось зафиксировать такое явление

Обсерватории удалось зафиксировать этот бум благодаря огромному сверхчувствительному микрофону, установленному на крыше здания кампуса в Гарварде.

"Сегодня утром я начал получать сообщения о "вирусном" звуке, который был слышен по всей Новой Англии", — отметил связавшийся с Лебом разработчик системы Энди Мид.

Обсерватория на крыше здания в кампусе Гарварда. Фото: Harvard Smithsonian

Также известно, что такие сообщения были получены из обоих штатов, люди услышали взрыв над своими домами около 19:43 по восточному времени именно 20 октября, путешествовавших через Маунт-Вашингтон, Бутбей-Харбор, Мэн и Стербридж.

"Учитывая миссию проекта "Галилео", пришел в голову один вопрос: "Является ли это неопознанное аномальное явление (UAP)?" Инопланетяне используют передовые технологии вблизи Земли", — отметили физики в публикации издания Medium.

Что говорит ученый

Леб подчеркнул, что волна давления стала слабее до того, как удалось обнаружить звук, ведь неизвестное явление двигалось со скоростью 1115 футов в секунду.

"Умножение этой скорости на продолжительность импульса, 12 секунд, означает, что ширина снаряда составляет 4 километра (2,4 мили) для взрывной волны, что означает расстояние около 40 километров (24,8 мили) от взрыва", — объяснил физик.

Напомним, в Конгрессе США на этой неделе провели слушания относительно последнего примера доказательств инопланетян. В результате исследователи обнародовали ошеломляющие выводы.