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У США через загадковий вибух здригнулися будинки — вчений Гарварду заявив про НЛО

14 листопада 2023 12:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У США через загадковий вибух здригнулися будинки — вчений Гарварду заявив про НЛО
Астрофізик Аві Леб. Фото: The Washington Post / Contributor
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Відомий фізик Аві Леб зробив сенсаційну заяву щодо інциденту, який трапився в Новій Англії ще 20 жовтня. За словами науковця той жахливий гуркіт, який тривав 12 секунд та вибив вікна й розтрусив оселі міг бути наслідком прольоту НЛО.

Про це пише Daily Mail.

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З чим може бути пов'язаний такий звук

Зазначається, що в обсерваторії Гарвардського університету зафіксували цей звук, проте, як виявилось, він не був пов'язаний із польотом літака або сильним поривом вітру. 

Відомий фізик Аві Леб, який полює за НЛО вирішив дізнатися, що це було за явище та чи реально його можна пов'язати з невідомим літаючим об'єктом. Врешті-решт йому вдалося знайти джерело сильного гуркоту. 

"Леб визначив, що НЛО виділило вибухову енергію, еквівалентну 2400 фунтам тротилу, виявленого в радіусі понад 10 миль. Звук рухався зі швидкістю 1115 футів на секунду, коли його зафіксувала обсерваторія в Кембриджі, штат Массачусетс", — йдеться у повідомленні.

За словами вченого, джерело енергії, швидше за все, походить від вибуху метеора шириною в милю під час того, як йшов дощ Оріоніди, який досягнув пікового значення в цьому районі 21 жовтня.

Аві Леб визначив, що НЛО виділило вибухову енергію, еквівалентну 2400 фунтам тротилу, виявленому в радіусі понад 10 миль. Звук рухався зі швидкістю 1115 футів на секунду, коли його зафіксувала обсерваторія в Кембриджі, штат Массачусетс.
Дослідження Аві Леба. Фото: Medium

Як вдалося зафіксувати таке явище

Обсерваторії вдалося зафіксувати цей бум завдяки величезному надчутливому мікрофону, який було встановлено на даху будівлі кампусу в Гарварді.

"Сьогодні вранці я почав отримувати повідомлення про "вірусний" звук, який було чутно по всій Новій Англії", — зазначив розробник системи Енді Мід, який зв'язався з Лебом.

Обсерваторія проекту Галілео Леба зафіксувала бум за допомогою гігантського надчутливого мікрофона (на фото), який він встановив на даху будівлі в кампусі Гарварду.
Обсерваторія на даху будівлі в кампусі Гарварду. Фото: Harvard Smithsonian

Також відомо, що такі повідомлення були отримані з обох штатів, люди почули вибух над своїми будинками біля 19:43 за східним часом саме 20 жовтня, які подорожували через Маунт-Вашингтон, Бутбей-Харбор, Мен і Стербридж.

"Враховуючи місію проекту "Галілео", спало на думку одне запитання: "Чи є це невпізнане аномальне явище (UAP)?" Інопланетяни використовують передові технології поблизу Землі", — зауважили фізики в публікації видання Medium.

Що каже вчений

Леб наголосив, що хвиля тиску стала слабшою до того, як вдалося виявити звук, адже невідоме явище рухалося зі швидкістю 1115 футів на секунду.

"Помноження цієї швидкості на тривалість імпульсу, 12 секунд, означає, що ширина снаряда становить 4 кілометри (2,4 милі) для вибухової хвилі, що означає відстань близько 40 кілометрів (24,8 милі) від вибуху", — пояснив фізик. 

Нагадаємо, у Конгресі США цього тижня провели слухання щодо останнього прикладу доказів інопланетян. В результаті дослідники оприлюднили приголомшливі висновки.

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