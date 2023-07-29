Украинец открыл новую туманность, которую назвал в честь погибших воинов
Украинский студент Влад Сажен обрел новую туманность в созвездии Цефея. Он назвал свое открытие "Павший Солдат" в память о погибших украинских бойцах.
Об этом украинец сообщил на сайте AstroBin.
Украинец назвал туманность в честь павших воинов ВСУ
Так, Влад Сажен установил, что туманность освещается двойной звездой BD+69 1319. Также она имеет два названия — DOBASHI 3564 и TGU H757. Найти только что открытый объект можно по координатам: RA 23 15 38, DEC +69 50 58.
Структура туманности лучше видна в синем спектральном диапазоне.
"Открытие туманности "Павший Солдат" посвящается всем солдатам, погибшим, защищая Украину, мою Родину, от российской армии. Пожалуйста, продолжайте поддерживать Украину", — призывает парень.
Область, где находится туманность "Павший Солдат", насыщена другими отражательными туманностями. Ближайшими известными из них является комплекс туманностей Волчьей Пещеры.
Созвездие, где находится "Павший Солдат", насыщено и другими туманностями, в частности, комплексом туманностей Волчьей Пещеры. В созвездии Цефея много потенциальных объектов для исследований, поэтому Сажен призывает других астрономов присоединиться.
Напомним, что в галактике Млечный Путь ученые обнаружили новое чудо. Так, вокруг детской звезды, в месте, где формируется планета, удалось заметить водяной пар на диске.