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Украинец открыл новую туманность, которую назвал в честь погибших воинов

29 июля 2023 00:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Украинец открыл новую туманность, которую назвал в честь погибших воинов
Туманность "Павший Солдат", которую открыл Влад Сажен. Фото: AstroBin / Влад Сажен
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинский студент Влад Сажен обрел новую туманность в созвездии Цефея. Он назвал свое открытие "Павший Солдат" в память о погибших украинских бойцах.

Об этом украинец сообщил на сайте AstroBin.

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Так, Влад Сажен установил, что туманность освещается двойной звездой BD+69 1319. Также она имеет два названия — DOBASHI 3564 и TGU H757. Найти только что открытый объект можно по координатам: RA 23 15 38, DEC +69 50 58.

Структура туманности лучше видна в синем спектральном диапазоне.

Синий и красный канал, в котором видна туманность "Павший Солдат". Фото: AstroBin / Влад Сажен

"Открытие туманности "Павший Солдат" посвящается всем солдатам, погибшим, защищая Украину, мою Родину, от российской армии. Пожалуйста, продолжайте поддерживать Украину", — призывает парень.

Область, где находится туманность "Павший Солдат", насыщена другими отражательными туманностями. Ближайшими известными из них является комплекс туманностей Волчьей Пещеры.

Созвездие, где находится "Павший Солдат", насыщено и другими туманностями, в частности, комплексом туманностей Волчьей Пещеры. В созвездии Цефея много потенциальных объектов для исследований, поэтому Сажен призывает других астрономов присоединиться.

Напомним, что в галактике Млечный Путь ученые обнаружили новое чудо. Так, вокруг детской звезды, в месте, где формируется планета, удалось заметить водяной пар на диске.

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