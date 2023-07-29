Українець відкрив нову туманність, яку назвав на честь загиблих воїнів
Український студент Влад Сажен знайшов нову туманність у сузір’ї Цефея. Він назвав своє відкриття "Полеглий Солдат" в пам'ять про загиблих українських бійців.
Про це українець повідомив на сайті AstroBin.
Українець назвав туманність на честь полеглих воїнів ЗСУ
Так, Влад Сажен встановив, що туманність освітлюється подвійною зіркою BD+69 1319. Також вона має дві назви — DOBASHI 3564 та TGU H757. Знайти щойно відкритий об'єкт можна за координатами: RA 23 15 38, DEC +69 50 58.
Структуру туманності найкраще видно в синьому спектральному діапазоні.
"Відкриття туманності "Полеглий Солдат" присвячується всім солдатам, які загинули, захищаючи Україну, мою Батьківщину, від російської армії. Будь ласка, продовжуйте підтримувати Україну", — закликає хлопець.
Область, де розташована туманність "Полеглий Солдат", насичена іншими відбивними туманностями. Найближчими відомими з них є комплекс туманностей Вовчої Печери.
Сузір'я, де міститься "Полеглий Солдат", насичене й іншими туманностями, зокрема, комплексом туманностей Вовчої Печери. В сузір’ї Цефея є багато потенційних об’єктів для досліджень, тому Сажен закликає інших астрономів приєднатися.
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