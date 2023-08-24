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В Японии астроном обнаружил необычную комету, летящую к Земле

24 августа 2023 06:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Японии астроном обнаружил необычную комету, летящую к Земле
Комета, пролетая мимо Земли. Фото: Forbes
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Еще 12 июля в Японии астроном обнаружил необычную комету C/2023 P1, летящую в центр Земли. Комета достигнет своей ближайшей точки к Земле 13 сентября 2023, а к Солнцу 18 сентября.

Об этом сообщает LiveScience.

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Астрономы исследовали, что комета C/2023 P1, направляющаяся к земле, имеет гиперболическую орбиту — это траектория, при которой объект вращается вокруг более массивного тела, например, Солнца, чтобы обеспечить себе достаточно энергии и избежать гравитационного воздействия большего тела.

комета
Комета, приближающаяся к Земле и Солнцу. Фото: LiveScience.

По прогнозам комета достигнет своей ближайшей точки к Земле 13 сентября 2023, а к Солнцу 18 сентября. Чем ближе она будет приближаться к Солнцу, тем ярче она будет становиться с видимым звездным размером от 5 до 3 на ночном небе, что соответствует яркости обычной звезды.

Лучше всего наблюдать за кометой — середина сентября незадолго до восхода или после захода Солнца.

А когда комета покинет Солнечную систему, астрономы пока не знают. Кроме того, существует вероятность, что интенсивное воздействие солнечного ветра может разорвать ее жесткое ядро на части.

Напомним, что около 40 лет назад японские астрономы направили сообщение звезде Альтаир, надеясь на ответ инопланетян. Ученые надеются, что совсем скоро они получат ответ и докажут существование потенциальной разумной цивилизации.

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