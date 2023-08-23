Астрономи чекають на перше повідомлення від інопланетян з Альтаїра: всі деталі

НЛО в небі. Фото: pixabay.com

Близько 40 років тому японські астрономи надіслали повідомлення зірці Альтаїр, сподіваючись на відповідь інопланетян. Вчені сподіваються, що зовсім скоро вони отримають відповідь і доведуть існування потенційної розумної цивілізації.

Про це повідомляє The Science Times.

Читайте також:

Інопланетяни існують?

Як відомо, у серпні 1983 року вчені відправили послання, яке складалося з 13 зображень в район зірки Альтаїр у сузір’ї Орла. На них фахівці показали виникнення і розвиток життя на Землі і те, який вигляд мають люди.

Послання вчених для інопланетян. Фото: The Asahi Shimbun

Таким чином команда з Університету Хего прагне довести існування інопланетян за допомогою радіотелескопа, щоб отримати відповідь від сусідніх планет. Очікується, що датою відповіді буде 22 серпня, але ймовірність цього досить мала.

За даними газети, вчені направлять у бік Альтаїр 64-метрову антену, за допомогою якої астрономи сподіваються отримати сигнал від позаземної цивілізації.

"Японські вчені вважають, що навколо Альтаїра можуть обертатися населені розумними інопланетянами планети. Тому через 40 років можна очікувати того, що радіосигнал не тільки досяг такої планети, а й потенційні інопланетяни вже надіслали на Землю відповідь", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно телескоп NASA показав зорю, в мільйони разів яскравішу за Сонце.