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В Японії астроном виявив незвичайну комету, що летить до Землі

24 серпня 2023 06:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Японії астроном виявив незвичайну комету, що летить до Землі
Комета, що летить повз Землю. Фото: Forbes
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Ще 12 липня в Японії астроном виявив незвичайну комету C/2023 P1, що летить до центру Землі. Комета сягне своєї найближчої точки до Землі 13 вересня 2023 року, а до Сонця 18 вересня.

Про це повідомляє LiveScience.

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Що відомо про наближення комети до Землі

Астрономи дослідили, що комета C/2023 P1, яка прямує до Землі, має гіперболічну орбіту — це траєкторія, за якої об’єкт обертається навколо масивнішого тіла, наприклад, Сонця, щоб забезпечити собі достатньо енергії та уникнути гравітаційного впливу більшого тіла.

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Комета, що наближається до Землі та Сонця. Фото: LiveScience.

За прогнозами, комета сягне своєї найближчої точки до Землі 13 вересня 2023 року, а до Сонця 18 вересня. Чим ближче вона буде наближатись до Сонця, ти яскравішою вона буде ставати з видимим зоряним розміром від 5 до 3 на нічному небі, що відповідає яскравості звичайної зірки. 

Найкраще спостерігати за кометою — середина вересня незадовго до сходу або після заходу Сонця.

А коли комета покине Сонячну систему, астрономи поки не знають. Крім того, існує ймовірність, що інтенсивний вплив сонячного вітру може розірвати її тверде ядро на частини.

Нагадаємо, що близько 40 років тому японські астрономи надіслали повідомлення зірці Альтаїр, сподіваючись на відповідь інопланетян. Вчені сподіваються, що зовсім скоро вони отримають відповідь і доведуть існування потенційної розумної цивілізації.

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