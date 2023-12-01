Ученые доказали, что пик солнечной активности наступит очень скоро

Солнечная активность в космосе. Фото: NASA

Недавно опубликованное исследование выявило, что следующий пик цикла солнечной активности может наступить гораздо раньше, чем предполагалось ранее. Исследователи Приянш Джасвал, Читрадип Саха и Дибьенду Нанди из Индийского центра передовых космических наук провели анализ, который показывает, что вероятный солнечный пик может произойти уже в январе 2024 года.

Об этом сообщает ScienceAlert.

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Сообщается, что пик активности наступит значительно раньше предыдущего прогноза, который указывал на июль 2025 года как на время наступления солнечного максимума.

Кроме того, такие результаты указывают на возможность более точного прогнозирования солнечной активности, в отличие от текущих методов, использованных для прогнозирования 25-го солнечного цикла.

Солнечные циклы по-прежнему остаются таинственными явлениями, и до конца не ясно, что именно вызывает их. Однако они являются естественным процессом.

Изображение Солнца, полученное Обсерваторией солнечной динамики 29 ноября. Фото: NASA

Как проходит магнитное поле Солнца

Ученые говорят, что каждые примерно 11 лет магнитное поле Солнца проходит через процесс изменения полярности, что сопровождается ростом и уменьшением солнечной активности, включая солнечные пятна, вспышки и корональные выбросы массы. Время смены полярности известно как солнечный максимум, который характеризуется высокой активностью. После этого наступает солнечный минимум, когда активность Солнца уменьшается перед следующим максимумом.

Прогнозирование этих событий основывается на количестве солнечных пятен на поверхности Солнца. Но этот метод никогда не был абсолютно точным; он скорее дает приблизительное понимание времени наступления солнечного максимума, нежели является точным.

Напомним, что исследователи выяснили, какими будут последние дни нашей Солнечной системы и когда это произойдет. Ученые рассказали, как будут выглядеть последние дни существования Солнца, и объяснили, что будет после того, как исчезнет эта важная для жизнедеятельности звезда.