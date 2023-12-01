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Вчені довели, що пік сонячної активності настане дуже скоро

1 грудня 2023 11:52
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вчені довели, що пік сонячної активності настане дуже скоро
Сонячна активність у космосі. Фото: NASA
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Нещодавно опубліковане дослідження виявило, що наступний пік циклу сонячної активності може настати набагато раніше, ніж передбачалося раніше. Дослідники Пріянш Джасвал, Читрадіп Саха та Діб'єнду Нанді з Індійського центру передових космічних наук провели аналіз, який показує, що ймовірний сонячний пік може статися вже у січні 2024 року.

Про це повідомляє ScienceAlert.

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Повідомляється, що пік активності настане значно раніше за попередній прогноз, який вказував на липень 2025 року як на час настання сонячного максимуму.

Крім того, такі результати вказують на можливість більш точного прогнозування сонячної активності на відміну від поточних методів, використаних для прогнозування 25-го сонячного циклу.

Сонячні цикли, як і раніше, залишаються таємничими явищами, і до кінця не ясно, що саме викликає їх. Але вони є природним процесом.

Сонячна активність у космосі
Зображення Сонця отримане Обсерваторією сонячної динаміки 29 листопада. Фото: NASA

Як проходить магнітне поле Сонця

Вчені кажуть, що кожні приблизно 11 років магнітне поле Сонця проходить через процес зміни полярності, що супроводжується зростанням та зменшенням сонячної активності, включаючи сонячні плями, спалахи та корональні викиди маси. Час зміни полярності відомий як сонячний максимум, який характеризується високою активністю. Після цього настає сонячний мінімум, коли активність Сонця зменшується перед наступним максимумом.

Прогнозування цих подій ґрунтується на кількості сонячних плям на поверхні Сонця. Але цей метод ніколи не був абсолютно точним; він скоріше дає приблизне розуміння часу настання сонячного максимуму, ніж точне.

Нагадаємо, що дослідники з'ясували, якими будуть останні дні нашої Сонячної системи та коли це станеться. Вчені розповіли, як виглядатимуть останні дні існування Сонця, і пояснили, що буде після того, як зникне ця важлива для життєдіяльності зірка.

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