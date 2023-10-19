Какими будут последние дни существования Солнца — застанет ли это человечество

Снимок Солнца и планеты Земля в космическом пространстве. Фото: УНИАН

Исследователи выяснили, какими будут последние дни нашей Солнечной системы и когда это произойдет. Ученые рассказали, как будуть выглядеть последние дни существования Солнца, и объяснили, что будет после того, как исчезнет эта важная для жизнедеятельности звезда.

Об этом сообщает Science Alert.

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Какими будут последние дни Солнца

Ранее ученые считали, что у Солнца останется планетарная туманность, то есть сияющий газовый пузырь и космическая пыль. Впрочем, позже исследователи выяснили, что оно должно быть немного больше. Солнцу примерно 4,6 миллиарда лет, если сравнивать с возрастом других объектов системы, появившихся примерно в тот же период.

Снимок Солнца в космическом пространстве. Фото: Pinterest

После долгосрочных наблюдений ученые выяснили, что Солнце может исчезнуть примерно через десять миллиардов лет. По их словам, где-то через пять миллиардов лет звезда должна превратиться в красного гиганта. Ее ядро ​​станет меньше, но внешние слои будут похожими по размеру на орбиту Марса.

Увидит ли это человечество

Исследователи считают, что к моменту исчезновения Солнца людей уже не будет, ведь им осталось около одного миллиарда лет. Дело в том, что каждые миллиард лет Солнце на 10% становится ярче. Это, в свою очередь, приведет к концу жизни на планете.

Океаны на Земле испарятся, а вода не сможет образоваться из-за слишком горячей поверхности.

Что будет после исчезновения Солнца

Исследователи говорят, что во время гибели звезды она выбрасывает газ и пыль, а ядро ​​этой звезды, в конце концов, выключается перед исчезновением.

Фотография процесса гибели звезды. Фото: УНИАН

"Когда звезда погибает, она выбрасывает в космос массу газа и пыли, известную как ее оболочка. Масса оболочки может составлять половину массы звезды. Ядро звезды, в котором заканчивается топливо, в конце концов выключается перед окончательной смертью", — утверждает астрофизик из Манчестерского университета в Великобритании Альберт Зийлстра.

Напомним, мы писали о том, что ученые обнаружили доказательства того, что Солнечная система имела еще одну планету.

Ранее мы рассказывали о том, что на Марсе ученые заметили мощный марсотрус.

Также мы сообщали о том, что ученые увидели на Марсе "темные астероиды".