Обнаружена древнейшая черная дыра, рожденная вместе со Вселенной — фото

Сверхмассивная черная дыра в космосе. Фото: deviantart.com

Астрофизикам удалось обнаружить старейшую сверхмассивную черную дыру из когда-либо зарегистрированных. Более того, она еще самая удаленная от Земли. Находка может стать ключом к разгадке, как именно эти гиганты так быстро достигли огромных размеров в ранней Вселенной.

Как отмечается в статье ScienceAlert, исследовать объект команде ученых удалось, объединив данные рентгеновской обсерватории Чандра NASA и космического телескопа Джеймса Вебба NASA.

Читайте также:

Где была обнаружена эта уникальная черная дыра?

Древняя сверхмассивная черная дыра была найдена на расстоянии более 13 млрд световых лет от Земли в галактике под названием UHZ1.

Ранее ученым еще не удавалось подтвердить наличие столь далекой черной дыры с помощью рентгеновских лучей. Следует заметить, что рентгеновское излучение является характерным признаком растущей сверхмассивной черной дыры.

Галактика UHZ1 и ее сверхмассивная черная дыра. Фото: NASA

Как ученым удалось найти галактику и ее сверхмассивную черную дыру?

Чтобы найти эту галактику, ученые использовали такое явление, как гравитационное линзирование, существование которого предсказал Альберт Эйнштейн.

Массивные объекты, такие как галактики или скопления галактик, расположенные ближе к Земле из-за своей сильнейшей гравитации, искажают пространство вокруг себя. При этом свет, исходящий от более удаленного объекта, например, галактики, также искажается и увеличивается. Благодаря этому далекий объект становится видимым для телескопов.

Такой гравитационной линзой для обнаружения галактики UHZ1 выступило гигантское скопление галактик Abell 2744, расположенное в 3,5 млрд световых лет от нас, которое увеличило фоновый объект в 4 раза. В состав этого сверхскопления входят три скопления галактик и 50 тысяч галактических объектов.

Гигантское скопление галактик Abell 2744. Фото: NASA

Сколько лет найденной черной дыре?

Так, нашей Вселенной, по подсчетам исследователей, примерно 13.8 млрд лет. В то время как найденная черная дыра родилась через 470 млн лет после Большого взрыва, периода времени, когда Вселенная была еще ребенком. Поэтому ее можно смело называть ровесницей Вселенной.

Какие особенности черной дыры?

Наблюдения показывают, что черная дыра, согласно расчетам, имеет массу, в 10-100 миллионов раз превышающую массу Солнца.

Сочетание раннего времени образования и огромной массы делает эту черную дыру особенно сложной для понимания с помощью традиционных моделей формирования сверхмассивных черных дыр.

Если она возникла из звезды, которая сколлапсировала сама на себя и превратилась в черную дыру, трудно представить, как она могла стать столь массивной за столь короткий промежуток времени — даже если звезда была особенно огромных размеров.

В последние десятилетия ученые описали еще один возможный механизм образования сверхмассивных черных дыр — если в центр галактики стекается достаточное количество газа, а затем коллапсирует прямо в черную дыру, то может сформироваться гораздо более тяжелое "семя", из которого вырастет сверхмассивная черная дыра. Такие тяжелые "семена" могут достигать сотен тысяч солнечных масс, в то время как более легкие, образовавшиеся из звезд, не могут быть тяжелее 100 масс Солнца.

Эта черная дыра — одно из самых убедительных доказательств в пользу модели прямого коллапса и существования тяжелых черных дыр.

Диаграмма, иллюстрирующая модель прямого коллапса образования сверхмассивной черной дыры. Авторство: NASA

Какое значение имеет открытие для науки?

Следует заметить, поскольку этот космический объект находится на очень большом расстоянии от нас, то фактически мы видим его в его раннем развитии.

Авторы исследования говорят, что новое открытие поможет понять, каким образом черные дыры в ранней Вселенной набирали массу и увеличивались в размерах так быстро.

Предварительное предположение ученых состоит в том, что эта чёрная дыра во время появления уже имела большую массу.

Раньше мы рассказывали о таинственных двойниках черных дыр — белых дырах. Что ученым о них известно.

Напомним, мы писали, у черной дыры в центре Млечного Пути обнаружили звезду-пришельца.

Также мы сообщали, что таинственный объект у черной дыры посылает сигналы Земле.