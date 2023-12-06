У центрі Чумацького Шляху виявили зірку з іншого світу — який її секрет

Зірка біля надмасивної чорної діри. Фото: AFP

Спостереження за нашою галактикою Чумацький Шлях продовжують дарувати нові неймовірні відкриття. Так, біля надмасивної чорної діри Стрілець А* вдалося виявити зірку, яка потрапила до нас з іншої галактики й у вчених вже є докази, що це правда.

Дослідження було опубліковане японськими науковцями у науковому журналі Proceedings of the Japan Academy, пише Phys.

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Дослідники виявили вже безліч зірок в околицях Стрільця А*, але усі вони тутешні (жителі нашої галактики) та мають поважний вік. Адже величезна гравітація чорної діри робить навколишній космос непридатним для того, щоб там народжувалися нові зірки.

Тож, якщо поряд з'являється якась нова зірка, то це означає, що вона перемістилася в район чорної діри з інших регіонів Чумацького Шляху. А тепер відомо, що прибути вони можуть і з інших галактик.

Зірку позагалактичного походження під назвою S0-6 вчені знайшли на відстані всього 0,04 світлового року від Стрільця А*. Команда дослідників використовувала телескоп Subaru впродовж восьми років, щоб спостерігати за таємничим космічним об'єктом.

В результаті їм вдалося розкрити його секрети, зокрема з'ясувати вік — приблизно 10 млрд років. А хімічний склад зірки виявився вельми цікавим. Він схожий на склад зірок, виявлених у сусідніх із Чумацьким Шляхом невеликих галактиках, таких як Мала Магелланова Хмара та карликова галактика в Стрільці.

Центральна область галактики з безліччу зірок. Зірка S0-6 (синій кружок), Стрілець А* (зелений кружок). Фото: Miyagi University of Education/NAOJ

Таким чином автори дослідження дійшли до висновку, що зірка S0-6 народилася в іншій галактиці дуже маленьких розмірів, яка оберталася навколо Чумацького Шляху. Та згодом ця галактика була поглинена нашою. А зірка-прибулець "прослизнула" у наш світ.

Щоб дістатися до свого нинішнього місця розташування, як вважають вчені, S0-6 повинна була подолати відстань у приблизно 50 тисяч світлових років. Але, найімовірніше, вона подолала більшу відстань, адже вона наближалася до чорної діри не по прямій, а по спіралі.

Нове відкриття науковців означає, що деякі зірки в центрі Чумацького Шляху не тільки прибули з інших регіонів нашої галактики, а й мігрували сюди з інших галактик.

Щоб переконатися у цьому остаточно, вчені хочуть провести додаткові спостереження. Ще однією задачею на майбутнє буде з'ясувати, скільки таких зірок-прибульців існує біля надмасивної чорної діри.

Зірка біля надмасивної чорної діри. Фото: University of Cologne

Раніше ми розповідали, як зірки-вигнанці можуть знищити Сонячну систему.

Нагадаємо, ми писали, що у галактиці ожила зірка, яка закінчила життя потужним вибухом.

Також ми повідомляли, що вчені натрапили на космічну зіркову річку, яка вільно тече між галактиками.