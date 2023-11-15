Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Космос arrow Ученые объяснили, почему планеты имеют круглую форму — что этому способствует arrow

Ученые объяснили, почему планеты имеют круглую форму — что этому способствует

15 ноября 2023 04:17
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Почему планеты круглые — ученые раскрыли настоящую причину
Планеты Солнечной системы в космическом пространстве. Фото: Pixabay
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Наверное каждый человек в этом мире знает, что планеты в нашей Вселенной имеют круглую форму, но мало кто знает, почему так. Исследователи из компании NASA объяснили, почему каждая планета круглая, несмотря на ее расстояние и разные условия.

Об этом сообщает "Live Science"

Читайте также:

Почему планеты имеют круглую форму

Ученые утверждают, что планеты имеют круглую форму из-за гравитации, которую объект делает сам на себя. После того, как Луна или какая-нибудь планета набирают достаточный вес, гравитация, которую они имеют, делает так, чтобы они превратились в шар.

Известно, что небесные тела начали появляться после Большого взрыва, который произошел примерно 13,8 миллиардов лет назад. В тот момент между собой стали сталкиваться очень маленькие остатки пыли, находившиеся в облаках.

Иллюстрация Большого взрыва во Вселенной
Иллюстрация Большого взрыва во Вселенной. Фото: скриншот с YouTube

Если они мягко сталкивались, частицы пыли сливались между собой, после чего возникал эффект снежного кома.

"Такая гравитация будет тянуть всю имеющуюся материю в центр притяжения. Процесс похож на кухонную раковину, где вся вода будет вытекать через слив. В случае с планетами каждая частица материи будет пытаться добраться как можно ближе к центру притяжения", — утверждает руководитель Центра научных данных ESAC Европейского космического агентства Бруно Мэрин.

По его словам, планетарные тела будут продолжать перемещать материю, пока не появится равновесие, а единственной формой, способной достичь этого равновесия, считается сфера.

Идеальными ли сферами являются планеты

Ученые говорят, что Венера и Меркурий — это почти идеальные сферы, поскольку они являются медленно вращающимися каменными планетами. Ледяные планеты тоже являются почти идеальными сферами, поскольку лед может равномерно покрывать поверхность.

А вот что касается Юпитера и Сатурна, то на их экваторе есть определенные выпуклости, появившиеся из-за скорости вращения. Как говорят ученые из компании NASA, Сатурн по форме напоминает бейсбольный мяч, на который сели сверху. Даже у Земли есть определенная выпуклость.

Сатурн
Сатурн, который по форме похож на бейсбольный мяч. Фото: Naked Science

Какие еще существуют формы небесных тел

Например, кометы и астероиды могут быть разными по формам из-за межзвездного вращения и столкновения. К примеру, спутник Марса имеет форму огромного картофеля.

Спутники Марса в космическом пространстве
Спутники Марса в космическом пространстве. Фото: Freepik

Ученые также утверждают, что только около 20 из почти 300 известных спутников Солнечной системы имеют классическую круглую форму. Дело в том, что все эти тела имеют меньшую массу, поэтому у них нет достаточной гравитации, чтобы выровнять форму.

Напомним, мы писали о том, как на самом деле формируются планеты в нашей Вселенной.

Раньше мы рассказывали о том, чем на самом деле является девятая планета в Солнечной системе.

Также мы сообщали о том, как выглядят три наиболее смертоносных планеты.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме