Почему планеты круглые — ученые раскрыли настоящую причину

Планеты Солнечной системы в космическом пространстве. Фото: Pixabay

Наверное каждый человек в этом мире знает, что планеты в нашей Вселенной имеют круглую форму, но мало кто знает, почему так. Исследователи из компании NASA объяснили, почему каждая планета круглая, несмотря на ее расстояние и разные условия.

Об этом сообщает "Live Science"

Читайте также:

Почему планеты имеют круглую форму

Ученые утверждают, что планеты имеют круглую форму из-за гравитации, которую объект делает сам на себя. После того, как Луна или какая-нибудь планета набирают достаточный вес, гравитация, которую они имеют, делает так, чтобы они превратились в шар.

Известно, что небесные тела начали появляться после Большого взрыва, который произошел примерно 13,8 миллиардов лет назад. В тот момент между собой стали сталкиваться очень маленькие остатки пыли, находившиеся в облаках.

Иллюстрация Большого взрыва во Вселенной. Фото: скриншот с YouTube

Если они мягко сталкивались, частицы пыли сливались между собой, после чего возникал эффект снежного кома.

"Такая гравитация будет тянуть всю имеющуюся материю в центр притяжения. Процесс похож на кухонную раковину, где вся вода будет вытекать через слив. В случае с планетами каждая частица материи будет пытаться добраться как можно ближе к центру притяжения", — утверждает руководитель Центра научных данных ESAC Европейского космического агентства Бруно Мэрин.

По его словам, планетарные тела будут продолжать перемещать материю, пока не появится равновесие, а единственной формой, способной достичь этого равновесия, считается сфера.

Идеальными ли сферами являются планеты

Ученые говорят, что Венера и Меркурий — это почти идеальные сферы, поскольку они являются медленно вращающимися каменными планетами. Ледяные планеты тоже являются почти идеальными сферами, поскольку лед может равномерно покрывать поверхность.

А вот что касается Юпитера и Сатурна, то на их экваторе есть определенные выпуклости, появившиеся из-за скорости вращения. Как говорят ученые из компании NASA, Сатурн по форме напоминает бейсбольный мяч, на который сели сверху. Даже у Земли есть определенная выпуклость.

Сатурн, который по форме похож на бейсбольный мяч. Фото: Naked Science

Какие еще существуют формы небесных тел

Например, кометы и астероиды могут быть разными по формам из-за межзвездного вращения и столкновения. К примеру, спутник Марса имеет форму огромного картофеля.

Спутники Марса в космическом пространстве. Фото: Freepik

Ученые также утверждают, что только около 20 из почти 300 известных спутников Солнечной системы имеют классическую круглую форму. Дело в том, что все эти тела имеют меньшую массу, поэтому у них нет достаточной гравитации, чтобы выровнять форму.

Напомним, мы писали о том, как на самом деле формируются планеты в нашей Вселенной.

Раньше мы рассказывали о том, чем на самом деле является девятая планета в Солнечной системе.

Также мы сообщали о том, как выглядят три наиболее смертоносных планеты.