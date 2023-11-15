Чому планети круглі — вчені розкрили справжню причину

Планети Сонячної системи у космічному просторі. Фото: Pixabay

Напевно кожна людина у цьому світі знає, що планети у нашому Всесвіті мають круглу форму, але мало хто знає, чому так. Дослідники з компанії NASA пояснили, чому кожна планета є круглою, не дивлячись на її відстань і різні умови.

Про це повідомляє "Live Science"

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Чому планети мають круглу форму

Вчені стверджують, що планети мають круглу форму через гравітацію, яку об'єкт чинить сам на себе. Після того, як місяць або якась планета набирають достатню вагу, гравітація, яку вони мають, робить так, щоб вони перетворилися на кулю.

Відомо, що небесні тіла почали з’являтися після Великого вибуху, який стався приблизно 13,8 мільярдів років тому. У той момент між собою почали зіштовхуватися дуже маленькі залишки пилу, які перебували у її хмарах.

Ілюстрація Великого вибуху у Всесвіті. Фото: скриншот з YouTube

Якщо вони м’яко зіштовхувалися, частинки пилу зливалися між собою, після чого виникав ефект снігової грудки.

"Така гравітація тягнутиме всю наявну матерію до центру тяжіння. Процес схожий на кухонну раковину, де вся вода витікатиме через злив. У випадку з планетами, кожна частинка матерії намагатиметься дістатися якомога ближче до центру тяжіння", — стверджує керівник Центру наукових даних ESAC Європейського космічного агентства Бруно Мерін.

За його словами, планетарні тіла будуть продовжувати переміщати матерію, доки не з’явиться рівновага, а єдиною формою, яка здатна досягти цієї рівноваги, вважається сфера.

Чи ідеальними сферами є планети

Вчені кажуть, що Венера і Меркурій — це майже ідеальні сфери, оскільки вони є кам’яними планетами, які обертаються повільно. Крижані планети теж є майже ідеальними сферами, оскільки лід може рівномірно покривати поверхню.

А ось що стосується Юпітера і Сатурна, то на їхньому екваторі є певні опуклості, які з’явилися через швидкість обертання. Як кажуть вчені з компанії NASA, Сатурн за формою нагадує бейсбольний м’яч, на який сіли зверху. Навіть у Землі є певна опуклість.

Сатурн, який за формою схожий на бейсбольний м'яч. Фото: Naked Science

Які ще існують форми небесних тіл

Наприклад, комети і астероїди можуть бути різними за формами через міжзоряне обертання і зіткнення. Наприклад, супутник Марса має форму величезної картоплі.

Супутники Марса у космічному просторі. Фото: Freepik

Вчені також стверджують, що лише приблизно 20 з майже 300 відомих супутників Сонячної системи мають класичну круглу форму. Справа в тому, що всі ці тіла мають меншу масу, тому в них немає достатньої гравітації, щоб вирівняти форму.

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