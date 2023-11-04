У надрах Землі знайшли залишки іншої планети — як вона там могла опинитись

Планета Земля. Фото: Pixabay

Всередині планети Земля знайшли рештки іншої планети. Йдеться про Тейю, яка такого ж розміру як Марс.

Про це повідомляє Bild.

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Рештки іншої планети в Землі

Близько 4,5 млрд років тому в Землю врізалася планета Тейя. Наша планета тоді була лише розпеченою кам'яною кулею. Дослідники зі Сполучених Штатів Америки та Великої Британії розповіли, що з частини уламків Тейї утворився Місяць, а інша частина — знаходиться в надрах Землі.

Рештки іншої планети в Землі. Фото: Bild

"Дослідження надр Землі показують нам дві області розміром з континент, де сейсмічні хвилі поширюються надзвичайно повільно", — заявив Цянь Юань з Університету Арізони.

За словами вчених, це і є залишки Тейї. Приблизно вони знаходяться під Тихим океаном та Африкою.

"Це має сенс. І це не дивно. У минулому подібні зіткнення планет часто відбувалися в космосі. Не виключено, що такий удар міг залишити після себе як релікт матеріал від іншого небесного тіла", — сказав професор Доріс Бройер з Інституту планетарних досліджень Німецького центру авіації та космонавтики.

Нагадаємо, днями компанія NASA відправила свій космічний апарат на вивчення троянських астероїдів Юпітера у межах багаторічної місії. Коли цей апарат наблизився до астероїда, він зробив неочікуване відкриття, яке дуже здивувало астрономів.

Також ми писали, що дослідники виявили на Сонці потужний вибух, а саме "вогняний каньйон", ширина якого більша за територію США вдвічі. За словами вчених, поява цього каньйону пов’язана із сильним виверженням магнітної нитки у південній півкулі гарячої зірки.

Додамо, на величезній швидкості до нашої планети мчить кріовулканічна комета під назвою 12P/Pons-Brooks, яка випускає хмари льоду й газу, схожі на роги. За це її прозвали кометою Диявола.