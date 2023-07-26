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Ученые показали редкие кадры когда-то активного вулкана на Марсе

26 июля 2023 02:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ученые показали редкие кадры когда-то активного вулкана на Марсе
Астронавт исследует ландшафт во время космической миссии на Марсе. Иллюстративное фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Кадры второго по высоте марсианского вулкана — Горы Аскрийской — были обнародованы исследователями миссии "Марс-экспресс". Фотографии демонстрируют огромные разломы, следы потоков лавы и ямные кратеры, возникшие при активности вулкана.

Соответствующие фото обнародовало Европейское космическое агентство.

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Отмечается, что Гора Аскрийская является самым северным и самым высоким из трех марсианских вулканов на нагорье Тарсис. Она имеет высоту 18 км и диаметр основания 480 км. Аскрийская гора выше горы Олимп на 8 км, которая является самой высокой точкой на Марсе и Солнечной системе. Фотографии этой горы сделали с помощью стерео камеры высокого разрешения (HRSC).

Место у Горы Аскрийской, которую сфотографировал "Марс-экспресс". Фото: NASA/MGS/MOLA Science Team

Кадры показывают изменения в ландшафте, вызванные прошлой активностью вулкана и ветровой эрозией. Здесь видны потоки лавы, трещины протяженностью и шириной в десятки километров, образовавшиеся в результате извержений, а также ямные кратеры, гребни и борозды, сформированные действием ветров.

Южный склон вулкана с обрушенным участком диаметром в 70 км. Фото: NASA/MGS/MOLA Science Team

Напомним, что на Красной планете марсоход Perseverance нашел разные органические молекулы. Ученые уверены, что они служат основой для всей жизни и могут иметь как биологическое, так и геологическое происхождение.

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