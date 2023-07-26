Вчені показали рідкісні кадри вулкана на Марсі, що колись був активний

Астронавт досліджує ландшафт під час космічної місії на Марсі. Ілюстративне фото: freepik.com

Кадри другого за висотою марсіанського вулкана — Гори Аскрійської — були оприлюднені дослідниками місії "Марс-експрес". Фотографії демонструють величезні розломи, сліди потоків лави та ямні кратери, які виникли під час активності вулкана.

Відповідні фото оприлюднила Європейська космічна агенція.

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Зазначається, що Гора Аскрійська є найпівнічнішим та найвищим з трьох марсіанських вулканів на нагір'ї Тарсис. Вона має висоту 18 км та діаметр основи 480 км. Гора Аскрійська вища за гору Олімп на 8 км, яка є найвищою точкою на Марсі та Сонячній системі. Фотографії цієї гори зробили за допомогою стереокамери високої роздільної здатності (HRSC).

Місце поблизу Гори Аскрійської, яку сфотографував "Марс-експрес". Фото: NASA / MGS / MOLA Science Team

Кадри показують зміни в ландшафті, викликані минулою активністю вулкана та вітровою ерозією. Тут видно потоки лави, тріщини довжиною і шириною в десятки кілометрів, які утворилися в результаті вивержень, а також ямні кратери, гребені й борозни, сформовані дією вітрів.

Південний схил вулкана з заваленою ділянкою діаметром у 70 км. Фото: NASA / MGS / MOLA Science Team

Нагадаємо, що на Червоній планеті марсохід Perseverance знайшов різні органічні молекули. Науковці впевнені, що вони є основою для всього життя і можуть мати як біологічне, так і геологічне походження.