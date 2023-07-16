На Червоній планеті марсохід NASA знайшов органічні сполуки

Марсохід зібрав для вивчення чимало зразків на Марсі. Фото: Space

На Червоній планеті марсохід Perseverance знайшов різні органічні молекули. Науковці впевнені, що вони є основою для всього життя і можуть мати як біологічне, так і геологічне походження.

Про це пише Space.

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Органічні сполуки на Марсі

Вчені з Каліфорнійського технологічного інституту оприлюднили результати нового дослідження. Вони вивчили ті знахідки, які у кратері Єзеро зробив марсохід.

"На дні кратера є різні мінерали, які можуть зберігати в собі органічні сполуки. Вони являють собою молекули, які складаються з вуглецю із домішками таких елементів як водень, кисень, азот, фосфор і сірка. Часто такі сполуки вважають основними будівельними блоками для всього відомого нам життя", — кажуть науковці.

Вчені дослідили відібрані зразки і з впевненістю можуть сказати, що вік цих гірських порід становить від 2,3 до 2,6 млрд років.

"Це свідчить про те, що будівельні блоки, необхідні для життя, могли існувати на Марсі дуже довгий час у різних місцях. Але органічні сполуки можуть мати як біологічне, так і геологічне походження", — додають вчені.

Марсохід NASA Perseverance. Фото: NASA

Нагадаємо, дослідники Марсу за допомогою Perseverance виявили залишки річки, які кардинально відрізняються від того, що знали про Червону планету науковці. Імовірно, на Марсі були глибокі та швидкі річки, а не лише повільні неглибокі потоки, як вважалося раніше.